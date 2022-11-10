В Росії з'явилися консолі Xbox сертифіковані для ринку країни-агресорки

В російських інтернет-магазинах техніки почали з'являтися консолі Xbox Series X та S сертифіковані "Ростестом". Російські так звані ЗМІ зазначають, що мовить про поставки від самої Microsoft та її російських партнерів.

Слід одразу зазначити, що наразі не зовсім зрозуміло, як саме сертифіковані консолі потрапили на ринок країни-терористки в розпалі санкційних обмежень. Хоча не виключено, що і сама Microsoft могла організувати сертифікацію руками російських дистриб'юторів. 24 канал ділиться деталями далі.

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Раніше ритейлери вже вже організовували продаж підписок на сервіси компанії без використання обхідних шляхів з VPN. Зараз вони стверджують, що йдеться про оригінальні консолі, які працюють на території Росії, підтримують російську мову і сумісні з ліцензійними дисками, що продаються в магазинах. При цьому новинки відрізняються від моделей колишніх партій маркуванням.

Наявність нових партій сертифікованих для Росії консолей підтверджують у кількох торговельних мережах, хоча й уникають уточнень – коли і яким чином новинки завозилися в країну.

Як консолі Xbox могли потрапити на болота

Нагадаємо, що офіційно Microsoft припинила постачання консолей у Росію з 4 березня, після повномасштабного вторгнення в Україну. Згодом електроніку почали завозити за так званим паралельним імпортом (в обхід офіційних постачальників), а гарантію забезпечували продавці. Тепер у ритейлі є "російські" моделі.

Російські "Ізвестія", повідомляють, що мовиться саме про нові поставки, оскільки старі партії, ймовірно, давно розпродані. При цьому наголошується, що останні офіційні поставки відбулися ще у березні. Не виключається, що компанія сертифікує електроніку в Росії, але поставляє її в сусідні країни, такі, як Казахстан, а вже звідти вони і переправляються в Росію за паралельним імпортом.

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Найімовірніше сертифікацією, дійсно займається не сама Microsoft, а російські дистриб'ютори, які "мають право" організувати самостійну сертифікацію товару в рамках паралельного імпорту. Процедура потенційно спрощується тим, що первинні випробування і підтвердження відповідності моделі пройшли в Росії ще 2020 року.

Водночас у Росії вже організовано продаж підписок Xbox Game Pass і Xbox GamePass Ultimate, які користувач може активувати без використання VPN – вони доступні в найбільших мережах техніки.