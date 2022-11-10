Слід одразу зазначити, що наразі не зовсім зрозуміло, як саме сертифіковані консолі потрапили на ринок країни-терористки в розпалі санкційних обмежень. Хоча не виключено, що і сама Microsoft могла організувати сертифікацію руками російських дистриб'юторів. 24 канал ділиться деталями далі.

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Раніше ритейлери вже вже організовували продаж підписок на сервіси компанії без використання обхідних шляхів з VPN. Зараз вони стверджують, що йдеться про оригінальні консолі, які працюють на території Росії, підтримують російську мову і сумісні з ліцензійними дисками, що продаються в магазинах. При цьому новинки відрізняються від моделей колишніх партій маркуванням.

Наявність нових партій сертифікованих для Росії консолей підтверджують у кількох торговельних мережах, хоча й уникають уточнень – коли і яким чином новинки завозилися в країну.

Як консолі Xbox могли потрапити на болота

Нагадаємо, що офіційно Microsoft припинила постачання консолей у Росію з 4 березня, після повномасштабного вторгнення в Україну. Згодом електроніку почали завозити за так званим паралельним імпортом (в обхід офіційних постачальників), а гарантію забезпечували продавці. Тепер у ритейлі є "російські" моделі.

Російські "Ізвестія", повідомляють, що мовиться саме про нові поставки, оскільки старі партії, ймовірно, давно розпродані. При цьому наголошується, що останні офіційні поставки відбулися ще у березні. Не виключається, що компанія сертифікує електроніку в Росії, але поставляє її в сусідні країни, такі, як Казахстан, а вже звідти вони і переправляються в Росію за паралельним імпортом.

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Найімовірніше сертифікацією, дійсно займається не сама Microsoft, а російські дистриб'ютори, які "мають право" організувати самостійну сертифікацію товару в рамках паралельного імпорту. Процедура потенційно спрощується тим, що первинні випробування і підтвердження відповідності моделі пройшли в Росії ще 2020 року.

Водночас у Росії вже організовано продаж підписок Xbox Game Pass і Xbox GamePass Ultimate, які користувач може активувати без використання VPN – вони доступні в найбільших мережах техніки.

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