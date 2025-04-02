Картинки у стилі студії Ghibli перевантажили сервери OpenAI

Через величезну популярність нового інструмента генерації зображень у ChatGPT компанія OpenAI стикається з перевантаженням серверів. Це негативно впливає на компанію, оскільки змушує її обмежувати випуск нових функцій.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія намагається впоратися із ситуацією, але користувачам варто очікувати затримок у випуску оновлень, періодичних перебоїв у роботі сервісу та уповільнення роботи платформи, розповідає 24 Канал.

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Водночас OpenAI запевняє, що контролює ситуацію.

Ми тримаємо ситуацію під контролем, але вам слід очікувати, що нові релізи від openai будуть виходити із затримкою, обладнання ламатися, а обслуговування іноді буде повільним, оскільки ми маємо справу з проблемами з потужностями.,

– написав Альтман.

Новий генератор зображень, який підтримує різні стилі, зокрема популярний стиль студії Studio Ghibli, викликав значний ажіотаж серед користувачів. Через високий попит співробітникам OpenAI доводиться працювати допізна та навіть на вихідних, щоб підтримувати стабільність системи.

Щоб зменшити навантаження, OpenAI відклала запуск нового генератора зображень для безкоштовних користувачів ChatGPT, а можливість створення відео за допомогою Sora тимчасово вимкнена для нових користувачів.

Компанія поки не називає точних термінів усунення перевантажень і продовжує працювати над покращенням інфраструктури.

На початку тижня ChatGPT зафіксував рекорд – мільйон нових реєстрацій за одну годину. Наразі сервісом щотижня користується 500 мільйонів людей, а кількість платних передплатників досягла 20 мільйонів. Тоді компанія попереджала про затримку в розгортанні функції генерації зображень, через значне навантаження на сервери.