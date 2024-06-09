Archer Aviation отримала дозвіл FAA на експлуатацію служби електричного повітряного таксі

Компанія Archer Aviation, що базується в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, досягла значного успіху, отримавши сертифікат авіаперевізника за частиною 135 Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Далі – запуск служби повітряного таксі.

Сертифікація Archer робить її лише другою компанією в галузі eVTOL, яка отримала таке схвалення, після Joby Aviation, яка була сертифікована у 2022 році. Сертифікація FAA Part 135 дозволяє Archer експлуатувати свої інноваційні літаки eVTOL, що є важливим кроком на шляху підготовки до комерційного запуску повітряного таксі Midnight.

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Літак Midnight, розрахований на пілота і чотирьох пасажирів, має дальність польоту до 160 кілометрів і може розвивати швидкість до 241 кілометр на годину, використовуючи лише енергію акумуляторів.

Поворотні гвинти дозволяють літаку злітати і сідати вертикально, як гелікоптер, а потім переходити в прямолінійний політ, як традиційний літак. Ця можливість відповідає зростаючому попиту на ефективні та екологічні рішення для міської повітряної мобільності.



eVTOL Midnight / Фото Archer Aviation

На додаток до сертифікації за Частиною 135, Archer також отримав сертифікат за Частиною 145, що дозволяє йому надавати спеціалізовані послуги з ремонту повітряних суден.

Крім того, нещодавно FAA опублікувало остаточні критерії льотної придатності для літака Midnight, що є важливим кроком на шляху до отримання повної сертифікації типу. Ця сертифікація підтвердить, що повітряне таксі Midnight відповідає всім суворим стандартам FAA щодо дизайну та безпеки.

До речі, перекласифікація FAA eVTOL як "літальних апаратів", а не літаків, створила додаткові регуляторні перешкоди, що спричинило невизначеність щодо термінів повної комерціалізації. Попри ці виклики, кілька компаній, зокрема Joby Aviation, Volocopter і Beta Technologies, просуваються до запуску своїх послуг і масштабування операцій по всій країні.

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Повітряні таксі, які ЗМІ часто помилково називають "літаючими автомобілями", по суті, є гелікоптерами, що працюють без галасливих і забруднюючих газових двигунів. Вони пропонують тихіший та екологічніший вид міського повітряного транспорту, який може здійснити революцію у сфері перевезень на короткі відстані в міських умовах.