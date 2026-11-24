Побутовий генератор допомагає забезпечити будинок електроенергією під час відключень, але неправильне підключення приладів може спричинити перевантаження, коротке замикання або пожежу. Розповідаємо, яких помилок варто уникати.

Одна з найпоширеніших помилок – одночасне підключення обладнання, сумарна потужність якого перевищує можливості генератора. Про це пише 24 Канал.

Не підключайте потужні прилади понад можливості генератора

Особливо уважно потрібно ставитися до приладів із нагрівальними елементами та потужними електродвигунами:

електричних бойлерів;

обігрівачів і тепловентиляторів;

електричних плит та духовок;

пральних і посудомийних машин;

насосів та компресорів.

Під час запуску двигуни можуть короткочасно споживати значно більше електроенергії, ніж під час звичайної роботи. Тому потрібно враховувати не лише номінальну, а й пускову потужність приладів.

Також важливо розрізняти номінальну та максимальну потужність генератора. Перша показує, яке навантаження він може підтримувати тривалий час, друга – короткочасний максимум.

Не підключайте чутливу електроніку без перевірки якості напруги

Комп'ютери, телевізори, маршрутизатори та інша електроніка можуть бути чутливими до перепадів напруги й нестабільної частоти струму.

Особливо це стосується дешевих генераторів із недостатньо стабільними вихідними параметрами. Для живлення чутливої техніки варто перевірити характеристики генератора та рівень спотворення синусоїди (THD).

Якщо виробник електроніки встановлює вимоги до якості електроживлення, їх потрібно враховувати. Для додаткового захисту можна використовувати ДБЖ із відповідними характеристиками або стабілізатор напруги, сумісний із генератором.

Не підключайте генератор безпосередньо до домашньої розетки

Це одна з найнебезпечніших помилок. Підключення генератора до звичайної розетки через саморобний кабель із двома вилками може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та пошкодження обладнання.

Крім того, електроенергія може потрапити назад у зовнішню мережу. Це створює смертельну небезпеку для працівників, які ремонтують лінії електропередач.

Для підключення генератора до домашньої електромережі потрібен спеціальний перемикач джерел живлення або інше відповідне обладнання, яке унеможливлює одночасне з'єднання генератора із зовнішньою мережею. Монтаж має виконувати кваліфікований електрик.

Не використовуйте генератор у приміщенні

Бензинові та дизельні генератори виробляють чадний газ (CO) – токсичний продукт згоряння, який не має кольору та запаху.

Його накопичення може призвести до важкого отруєння та смерті. Тому генератор не можна запускати в будинку, гаражі, підвалі, на балконі або в іншому закритому чи частково закритому просторі.

Навіть відчинені вікна та двері не гарантують безпеки. Генератор потрібно встановлювати виключно надворі, подалі від вікон, дверей і вентиляційних отворів. Відстань слід визначати відповідно до інструкції виробника та рекомендацій ДСНС.

Також не можна заправляти гарячий генератор. Перед додаванням пального потрібно вимкнути двигун і дочекатися його охолодження.

Не підключайте генератор без заземлення та захисного обладнання, передбаченого виробником

Ще одна небезпечна помилка – ігнорування вимог до заземлення та електричного захисту.

Залежно від конструкції генератора та схеми підключення можуть знадобитися заземлення, автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення (ПЗВ) та інші засоби захисту.

Водночас не всі генератори мають однакову схему нейтралі й заземлення. Тому не варто самостійно встановлювати перемички або підключати корпус до випадкового металевого предмета. Схему повинен визначити електрик відповідно до документації конкретної моделі.

Що перевірити перед запуском генератора?

Перед кожним використанням варто переконатися, що обладнання встановлене на відкритому повітрі, має достатньо пального та мастила, а підключені прилади не перевищують допустиме навантаження.

Також перевірте цілісність кабелів, відсутність пошкоджень корпусу та правильність підключення захисного обладнання. Не використовуйте генератор під дощем або снігом без спеціального захисту, передбаченого виробником.

Головне правило: генератор повинен працювати відповідно до інструкції виробника, а його підключення до домашньої електромережі має бути безпечним і професійно виконаним.