Пять устройств и ошибок, которые могут вывести генератор из строя / Unsplash / Dima Solomin
Бытовой генератор помогает обеспечить дом электроэнергией во время отключений, но неправильное подключение приборов может привести к перегрузке, короткому замыканию или пожару. Расскажем, каких ошибок стоит избегать.
Одна из самых распространенных ошибок – одновременное подключение оборудования, суммарная мощность которого превышает возможности генератора. Об этом пишет 24 Канал.
Не подключайте мощные приборы сверх возможностей генератора
Особенно внимательно нужно относиться к приборам с нагревательными элементами и мощными электродвигателями:
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электрических бойлеров;
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обогревателей и тепловентиляторов;
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электрических плит и духовок;
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стиральных и посудомоечных машин;
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насосов и компрессоров.
При запуске двигатели могут кратковременно потреблять значительно больше электроэнергии, чем во время обычной работы. Поэтому необходимо учитывать не только номинальную, но и пусковую мощность приборов.
Также важно различать номинальную и максимальную мощность генератора. Первая показывает, какую нагрузку он может поддерживать в течение длительного времени, вторая – кратковременный максимум.
Не подключайте чувствительную электронику без проверки качества напряжения
Компьютеры, телевизоры, маршрутизаторы и другая электроника могут быть чувствительны к перепадам напряжения и нестабильной частоте тока.
Особенно это касается дешевых генераторов с недостаточно стабильными выходными параметрами. Для питания чувствительной техники следует проверить характеристики генератора и уровень искажения синусоиды (THD).
Если производитель электроники предъявляет требования к качеству электропитания, их необходимо учитывать. Для дополнительной защиты можно использовать ИБП с соответствующими характеристиками или стабилизатор напряжения, совместимый с генератором.
Не подключайте генератор напрямую к домашней розетке
Это одна из самых опасных ошибок. Подключение генератора к обычной розетке через самодельный кабель с двумя вилками может привести к поражению электрическим током, пожару и повреждению оборудования.
Кроме того, электроэнергия может попасть обратно во внешнюю сеть. Это создает смертельную опасность для работников, ремонтирующих линии электропередач.
Для подключения генератора к домашней электросети требуется специальный переключатель источников питания или другое соответствующее оборудование, которое исключает одновременное подключение генератора к внешней сети. Монтаж должен выполнять квалифицированный электрик.
Не используйте генератор в помещении
Бензиновые и дизельные генераторы выделяют угарный газ (CO) – токсичный продукт сгорания, не имеющий цвета и запаха.
Его скопление может привести к тяжелому отравлению и смерти. Поэтому генератор нельзя запускать в доме, гараже, подвале, на балконе или в другом закрытом или частично закрытом помещении.
Даже открытые окна и двери не гарантируют безопасности. Генератор следует устанавливать исключительно на улице, вдали от окон, дверей и вентиляционных отверстий. Расстояние следует определять в соответствии с инструкцией производителя и рекомендациями ГСЧС.
Также нельзя заправлять горячий генератор. Перед добавлением топлива необходимо выключить двигатель и дождаться его остывания.
Не подключайте генератор без заземления и защитного оборудования, предусмотренного производителем
Еще одна опасная ошибка – игнорирование требований к заземлению и электрической защите.
В зависимости от конструкции генератора и схемы подключения могут потребоваться заземление, автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и другие средства защиты.
В то же время не все генераторы имеют одинаковую схему нейтрали и заземления. Поэтому не стоит самостоятельно устанавливать перемычки или подключать корпус к случайному металлическому предмету. Схему должен определить электрик в соответствии с документацией конкретной модели.
Что проверить перед запуском генератора?
Перед каждым использованием следует убедиться, что оборудование установлено на открытом воздухе, имеет достаточно топлива и смазки, а подключенные приборы не превышают допустимую нагрузку.
Также проверьте целостность кабелей, отсутствие повреждений корпуса и правильность подключения защитного оборудования. Не используйте генератор под дождем или снегом без специальной защиты, предусмотренной производителем.
Главное правило: генератор должен работать в соответствии с инструкцией производителя, а его подключение к домашней электросети должно быть безопасным и выполненным профессионально.
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