Які функції отримав Telegram після оновлення

Останнє оновлення принесло в Telegram можливість відправляти приватні повідомлення прямо в канали, також з'явилася можливість обрізати голосові повідомлення для користувачів голосових повідомлень і надсилати фото у високій якості.

Telegram отримав велике оновлення, яке додало одразу кілька нових функцій. Власники каналів тепер можуть приймати особисті повідомлення від підписників, не розкриваючи при цьому свої контакти, розповідає 24 Канал. Для адміністраторів ці звернення відображаються окремо від особистої переписки.

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Опція активується вручну в налаштуваннях каналу – після активації на панелі з’являється відповідна кнопка. Щоб уникнути зловживань, автори можуть зробити кожне звернення платним.

У групах з кількома темами навігація між темами стала зручнішою – тепер перемикання відбувається за допомогою вкладок у верхній частині екрана замість бічної панелі.

Також тепер перед надсиланням голосових повідомлень можна обрізати все зайве, наприклад шуми, або моменти де ви відволіклися від теми. Для цього під час запису потрібно провести пальцем вгору до значка замка. Це надасть змогу продовжити запис навіть після небажаних фрагментів та прибрати непотрібні частини аудіо. Аналогічно можна ставити на паузу й відновлювати запис голосових і відеоповідомлень.

Ще одне нововведення – можливість надсилати фото у високій якості. Раніше Telegram пропонував лише два варіанти: оригінал або стиснений файл. Тепер з’явився проміжний варіант: зображення з роздільною здатністю у чотири рази більшою за оптимізовану, при цьому кожне таке фото споживає 0,5 МБ трафіку. Функція доступна у вбудованому редакторі фото.

Користувачі Telegram на iOS тепер можуть надсилати медіафайли напряму в редактор сторіс через кнопку "Поділитися". Крім того, опитування тепер можуть містити до 12 варіантів відповіді, а результати можна зберігати в обране для подальшого перегляду або поширення в інших чатах.

Детальніше про всі зміни, які принесло останнє оновлення застосунку, можна прочитати на сторінці розробників.

До речі, нещодавно Павло Дуров заявив, що після домовленості з xAI в Telegram з'явиться ШІ чат-бот Grok. Grok зможе модерувати чати, перевіряти достовірність, створювати зведення та відповідати на запитання, але наразі угода з xAI ще не завершена, хоча домовленості досягнуто в принципі.