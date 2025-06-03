Як це працює

Швидкі відповіді на питання, генерація зображень для втілення ваших ідей, підбір подарунка на день народження – знайомі завдання, які люди ставлять штучному інтелекту. Відтепер про це можна спитати ШІ-асистента просто в месенджері: Copilot стає доступним для користувачів Rakuten Viber в Україні, пише 24 Канал.

Дивіться також Без ботів і шахраїв: Viber Dating запрацював в Україні для усіх користувачів

Copilot — це помічник на основі штучного інтелекту, створений Microsoft. В його основі – та сама технологія OpenAI, яку заклали в ChatGPT, але "приправлена" власними особливостями. Якщо з тих чи інших причин ви не маєте змоги встановити окремий застосунок для роботи з Copilot, то тепер з ним можна взаємодіяти прямо у Viber, поєднуючи функції месенджера й чат-бота в одному місці. Таким чином користувачі зможуть економити час, виконувати творчі завдання та підвищувати свою продуктивність завдяки ШІ.

Щоб почати користуватися сервісом, потрібно знайти його в пошуку за назвою "Copilot", а потім просто надіслати повідомлення чат-боту. Ви також побачите готові кнопки, на кшталт створення зображення, натискання яких надасть початкові підказки.

Місія Viber як супераппу – спростити розвʼязання щоденних завдань та покращити досвід взаємодії із застосунком Viber,

– каже Атанас Райков, віцепрезидент з маркетингу Rakuten Viber.

За його словами, Copilot на 100% відповідає цій меті, надаючи швидкі відповіді, персоналізовані поради та свіжі ідеї у звичному чаті.

Це партнерство є важливим кроком на шляху компанії до глобального супердодатка, а додавання ШІ до переліку функцій повинно якнайкраще відповідати останнім трендам.

У Microsoft теж прокоментували партнерство. Давід Бонаперсона, керівник відділу продуктів Copilot, каже, що компанія рада бути партнерами Viber, яким користуються мільйони людей по всьому світу. "Ця співпраця робить Copilot ще доступнішим, дозволяючи користувачам Viber в один клік прокачати свою креативність і продуктивність з ШІ-помічником".