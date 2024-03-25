Усі свіжі функції, що з'явилися в Android 15 після останнього оновлення

Google випустила Developer Preview 2 для своєї наступної операційної системи Android 15. Оновлення принесло низку вкрай необхідних змін, але воно все ще призначене виключно для розробників, а тому ця версія нестабільна й має численні баги. Однак на свій ризик її можуть спробувати й звичайні користувачі на смартфонах Pixel.

Android 15: чого нам чекати у майбутній стабільній версії

Зміни в Android 15 Developer Preview 2 тепер доступні на всіх підтримуваних пристроях компанії – від Pixel 6 до Pixel 8 Pro. Якщо ви не боїтеся можливих проблем і хочете встановити оновлення, це можна зробити, перейшовши на офіційний ресурс Google.

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Почнемо з того, що в новому оновленні системи з'явилася функція архівування. Вона дозволяє не видаляти додатки, якими ви зараз не користуєтесь, а натомість перемістити їх в архів, щоб уникнути безладу. Ви зможете дістати програму з архіву в будь-який час, повернувшись до її активного використання.



Функція архівування застосунків / Скриншот 9to5Google

Крім того, тепер вам доведеться проходити автентифікацію кожного разу, коли ви перемикаєтесь між режимами USB , що допоможе додати ще один рівень безпеки.

, що допоможе додати ще один рівень безпеки. Android 15 Developer Preview 2 також приносить деякі зміни в лаунчер Pixel у вигляді додавання візуального позначення "Всі додатки" на робочому столі (неясно, чи буде воно клікабельним, чи лише означає, що ви можете викликати меню всіх програм), а також нового підменю "Налаштування списку додатків", що полегшує роботу з ними.



Всі додатки / Скриншоти 9to5Google

Дещо оновили екран блокування , додавши більший текст та змінивши формулювання тесту.

, додавши більший текст та змінивши формулювання тесту. Додано режим вебкамери для Android , який дозволяє використовувати ваш смартфон замість вебкамери.

, який дозволяє використовувати ваш смартфон замість вебкамери. Також з'явилася нова функція обміну аудіо, яка дозволить вам ділитися аудіо через Bluetooth з друзями. Це зручна функція, яку можна використовувати для відтворення однієї і тієї ж музики на декількох навушниках або Bluetooth-пристроях.

Android 15 Developer Preview 2 також містить кілька виправлень відомих багів. Наприклад, помилку, через яку додаток магазину Google Play неодноразово вилітав, коли користувач намагався його відкрити, або аварійне завершення процесу установки програм з APK-файлів.

Нагадаємо, фінальна версія Android 15 повинна вийти восени разом із новими смартфонами Pixel 9.