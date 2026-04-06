Для чого потрібні три крапки у верхній частині додатків на iPad

У нових версіях iPadOS з’явилися елементи керування, знайомі користувачам Mac. Три кольорові кнопки у верхній частині вікон допомагають швидко керувати додатками, змінювати їхній розмір і організовувати робочий простір.

З оновленням iPadOS 26, яке вийшло наприкінці 2025 року, планшети Apple отримали нові інструменти для продуктивної роботи. Одне з ключових нововведень – поява трьох кнопок керування вікнами, схожих на ті, що давно використовуються на Mac. Про це пише BGR.

Як працюють три кнопки у вікнах iPad?

Ці три крапки з’являються у верхній частині додатка, коли він відкритий не на весь екран. Після натискання вони розгортаються у звичні елементи керування. Їхня логіка проста: зелена кнопка переводить додаток у повноекранний режим, червона закриває його, а жовта згортає. При цьому згорнутий додаток, як і раніше на iPad, залишається активним у фоновому режимі.

Окрім базових функцій, ці кнопки відкривають доступ до ширших можливостей керування вікнами. Якщо затиснути зелену кнопку, з’явиться меню конфігурації. Воно дозволяє змінювати розмір вікон, переміщувати їх і розташовувати на екрані у різних варіантах.

У розділі Move & Resize можна швидко закріпити додаток у певній частині дисплея – ліворуч, праворуч, зверху або знизу. Аналогічного ефекту можна досягти жестами, переміщаючи активне вікно у відповідний бік. Опція Fill & Arrange дає змогу впорядкувати одразу кілька додатків – наприклад, розмістити два, три або чотири вікна симетрично на екрані.

Є також режим Slide Over. Він дозволяє закріпити вибраний додаток поверх інших. У цьому випадку вікно отримує напівпрозору рамку і може вільно переміщуватися, не перекриваючись іншими програмами.

Як пише Slash gear, варто враховувати, що ці кнопки неактивні за замовчуванням. Вони з’являються лише тоді, коли додаток працює у віконному режимі, а не на весь екран. Щоб увімкнути цю функцію, потрібно зайти в налаштування iPad, відкрити розділ Multitasking & Gestures і вибрати один із режимів – Windowed Apps або Stage Manager.

Є і швидший спосіб перемикання. Достатньо відкрити Центр керування, провівши вниз від верхнього правого кута екрана. Там можна миттєво увімкнути або вимкнути потрібний режим. Якщо затиснути відповідну кнопку, відкриється меню вибору між різними варіантами багатозадачності.

Завдяки цим змінам iPad ще більше наближається до ноутбуків за можливостями роботи з кількома додатками одночасно.