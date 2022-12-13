Мінікомп'ютер, навушники, годинник та колонка – все, що показала Xiaomi на презентації

Компанія Xiaomi перенесла свою презентацію з 1 на 11 грудня. Головною зіркою були, звісно ж, нові смартфони, але крім них показали кілька інших цікавих ґаджетів.

24 канал зібрав усе найцікавіше з презентації. Як і передбачали витоки, компанія вийшла на ринок ПК з компактним комп'ютером, однак він був лише один, а не два.

Раніше Презентацію смартфонів Xiaomi 13 та 13 Pro скасовано через смерть колишнього глави Китаю

Xiaomi Mini PC

За своїм зовнішнім виглядом він сильно нагадує Apple Mac mini.

Xiaomi Mini PC / Фото Xiaomi

Габарити Xiaomi Mini PC становлять 112×112×38 міліметрів, а маса (без урахування блока живлення) – 437 грамів.

Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву, який пройшов кілька етапів підготовки: ЧПУ, піскоструй, анодне окислення.

Усередині Xiaomi Mini PC розміщено 12-ядерний процесор Intel Core i5-1240P із вбудованою графікою Intel Iris Xe, 16 гігабайтів оперативної пам'яті DDR4 3200 ГГц, SSD-накопичувач PCI-E 4.0 NVMe об'ємом 512 гігабайтів , модулі Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3, 3,5-мм аудіовихід, два роз'єми HDMI 2.1, по одному USB 3.0 Gen2 і USB 2.0, а також 2,5-гігабітний LAN.

із вбудованою графікою Intel Iris Xe, оперативної пам'яті DDR4 3200 ГГц, SSD-накопичувач PCI-E 4.0 NVMe об'ємом , модулі Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3, 3,5-мм аудіовихід, два роз'єми HDMI 2.1, по одному USB 3.0 Gen2 і USB 2.0, а також 2,5-гігабітний LAN. Максимальна споживана потужність – 100 Ватів.

Операційна система – Windows 11 Home.

Xiaomi Mini PC буде продаватися в Китаї за 3699 юанів (близько 530 доларів).

Xiaomi Watch S2

Годинники Xiaomi Watch S2 представлені у двох варіантах – 42 і 46 міліметрів . Перший оснащений екраном діагоналлю 1,32 дюйма, другий – 1,43 дюйма.

. Перший оснащений екраном діагоналлю 1,32 дюйма, другий – 1,43 дюйма. Тип матриці – AMOLED, роздільна здатність 466×466 пікселів.

Корпус виконаний з нержавіючої сталі, екран захищений сапфіровим склом, передбачено захист від води за стандартом ATM 5.

Годинник може вимірювати пульс, рівень кисню в крові, а також відсоток жиру та м'язів в організмі.

Є вбудовані модулі GPS, NFC і Bluetooth 5.2, а завдяки мікрофону і динаміку можна використовувати Xiaomi Watch S2 для спілкування по голосовому зв'язку.

Заряду вистачає на тиждень-півтора.



Xiaomi Watch S2 / Фото Xiaomi

Годинник продається в Китаї за ціною від 999 до 1299 юанів.

Xiaomi Buds 4

Нові навушники мають систему активного шумозаглушення і являють собою урізану версію моделі Buds 4 Pro, яка з'явилася в продажу в серпні цього року. Вони отримали дизайн, що віддалено нагадує AirPods, тільки з трохи більш закругленими формами. Зарядний кейс теж обтічний.



Xiaomi Buds 4 / Фото Xiaomi

Форм-фактор Xiaomi Buds 4 – вставні затички без силіконових амбушурів.

У кожен навушник вбудовані мікрофони для забезпечення роботи активного шумодава і спілкування по голосовому зв'язку.

Підтримується об'ємне звучання, режим прозорості та підтримка аудіоформатів без втрати якості (зокрема LHDC 5.0).

Час автономної роботи від однієї зарядки – до 6 годин , а в разі використання зарядного кейса – до 30 годин .

, а в разі використання зарядного кейса – . Навушники можна під'єднати одночасно до двох пристроїв.

Модель Xiaomi Buds 4 вже з'явилася в продажу в Китаї за ціною 699 юанів.

Доступні три кольори: білий, блідо-зелений і чорний.

Xiaomi Sound Pro

Бездротова колонка Xiaomi Sound Pro оснащена системою з 4 динаміків, які забезпечують об'ємне звучання (зокрема сабвуфер у нижній частині корпусу).



Xiaomi Sound Pro / Фото Xiaomi

Верхня частина корпусу напівпрозора, з вбудованим підсвічуванням, яке візуалізує музику м'якою пульсацією. Колонка підключається до джерела звуку за допомогою Bluetooth або аудіокабелю, підтримуються кодеки SBC і AAC.