Ось кілька порад на випадок відсутності ефірного мовлення

Мільйони українців використовують телебачення як основне джерело інформації та новин. Однак що робити, коли ефірне мовлення з якоїсь причини недоступне?

24 канал нагадує кілька порад, які дозволять вам завжди залишатися в курсі новин.

Що робити

Згадайте про радіо

Радіоприймачі сьогодні досі встановлюють у кожному смартфоні, вони також є в автомобілях або ж, можливо, у вас знайдеться старий приймач, що працює від батарейок (якщо немає світла).

Переходьте в онлайн

Підпишіться на офіційні сторінки органів влади та посадових осіб у месенджерах. Не довіряйте малознайомим телеграм-каналам з загальними туманними назвами та непідтвердженою репутацією.

Нагадаємо, влітку СБУ публікувала список таких джерел, які керуються Росією, але маскуються під українські.

Натомість знайдіть офіційні канали органів місцевої влади, а також сектору безпеки та оборони в Telegram або в іншому зручному для вас месенджері.

Телеграм зможе підвантажувати новини у ваш смартфон навіть в умовах слабкого сигналу. Viber пропонує підбірку таких каналів на вкладці "Корисне".

Сайти медіа або їхні сторінки у соцмережах

Сьогодні кожне медіа має свій сайт та цілий набір соцмереж. Обов'язково переконайтеся, чи підписуєтесь на офіційну сторінку. Перевірте, чи має вона спеціальну відмітку верифікації.

Онлайн-платформи

Крім того, більшість телеканалів уже давно мають сторінки на YouTube, платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV, а також у застосунку "Дія".

Супутник

Від початку війни українське телебачення розкодоване на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем на супутнику Astra 4A. Однак до цього способу варто звертатися лише у випадку наявності фіксованого (домашнього) інтернету. Якщо такого немає, відмовтесь від перегляду телебачення онлайн на будь-яких платформах навіть з мінімальною роздільною здатністю. Це створює надмірне споживання мобільного трафіку й може призвести до того, що в критичний момент користувачі опиняться без зв'язку.