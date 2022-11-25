24 канал нагадує кілька порад, які дозволять вам завжди залишатися в курсі новин.
Що робити
- Згадайте про радіо
Радіоприймачі сьогодні досі встановлюють у кожному смартфоні, вони також є в автомобілях або ж, можливо, у вас знайдеться старий приймач, що працює від батарейок (якщо немає світла).
- Переходьте в онлайн
Підпишіться на офіційні сторінки органів влади та посадових осіб у месенджерах. Не довіряйте малознайомим телеграм-каналам з загальними туманними назвами та непідтвердженою репутацією.
Натомість знайдіть офіційні канали органів місцевої влади, а також сектору безпеки та оборони в Telegram або в іншому зручному для вас месенджері.
Телеграм зможе підвантажувати новини у ваш смартфон навіть в умовах слабкого сигналу. Viber пропонує підбірку таких каналів на вкладці "Корисне".
- Сайти медіа або їхні сторінки у соцмережах
Сьогодні кожне медіа має свій сайт та цілий набір соцмереж. Обов'язково переконайтеся, чи підписуєтесь на офіційну сторінку. Перевірте, чи має вона спеціальну відмітку верифікації.
- Онлайн-платформи
Крім того, більшість телеканалів уже давно мають сторінки на YouTube, платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV, а також у застосунку "Дія".
- Супутник
Від початку війни українське телебачення розкодоване на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем на супутнику Astra 4A. Однак до цього способу варто звертатися лише у випадку наявності фіксованого (домашнього) інтернету. Якщо такого немає, відмовтесь від перегляду телебачення онлайн на будь-яких платформах навіть з мінімальною роздільною здатністю. Це створює надмірне споживання мобільного трафіку й може призвести до того, що в критичний момент користувачі опиняться без зв'язку.