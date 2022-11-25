24 канал напоминает несколько советов, которые позволят вам оставаться в курсе новостей.

Что делать

Вспомните о радио

Радиоприемники сегодня до сих пор устанавливают в каждом смартфоне, они также есть в автомобилях или, возможно, у вас найдется старый приемник, работающий от батареек (если нет света).

Переходите в онлайн

Подпишитесь на официальные страницы органов власти и должностных лиц в мессенджерах. Не доверяйте малознакомым телеграм-каналам с общими туманными названиями и неподтвержденной репутацией.

Напомним, летом СБУ публиковала список таких источников, которые управляются Россией, но маскируются под украинские.

Найдите официальные каналы органов местной власти, а также сектора безопасности и обороны в Telegram или в другом удобном для вас мессенджере.

Телеграм сможет подгружать новости в ваш смартфон даже в условиях слабого сигнала. Viber предлагает подборку таких каналов на вкладке "Полезное".

Сайты медиа или их страницы в соцсетях

Сегодня у каждого медиа есть свой сайт и целый набор соцсетей. Обязательно убедитесь, подписываетесь на официальную страницу. Проверьте, имеет ли она специальную отметку верификации.

Онлайн-платформы

Кроме того, у большинства телеканалов уже давно есть страницы на YouTube, платформах Киевстар ТВ, Megogo, Omega TV, а также в приложении "Дия".

Спутник

С начала войны украинское телевидение раскодировано на спутнике. Сигнал можно поймать любым спутниковым приемником или телевизором со встроенным приемником на спутнике Astra 4A. Однако к этому способу следует обращаться только в случае наличия фиксированного (домашнего) интернета. Если его нет, откажитесь от просмотра телевидения онлайн на любых платформах даже с минимальным разрешением. Это создает чрезмерное потребление мобильного трафика и может привести к тому, что в критический момент пользователи окажутся без связи.