Як дати друге життя старим розумним лампочкам

Смарт-пристрої з часом зникають із ринку, а їхня підтримка припиняється. Старі розумні лампочки часто втрачають застосунки та підключення, але самі по собі продовжують працювати. Їх не обов'язково викидати – є кілька практичних і креативних способів повторного використання.

Багато виробників із часом припиняють підтримку своїх пристроїв. Так сталося, зокрема, з лампочками GE Link, безкоштовною версією хаба Wink або першими поколіннями термостатів Google Nest, адже Google згодом відмовилася від бренду Nest на користь Google Home. Коли програмна підтримка зникає, смарт-функції перестають працювати, і пристрій більше не виконує свою початкову роль. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Як можна використати старі смарт-лампочки?

Деякі гаджети в такій ситуації простіше здати на переробку. Але зі смарт-лампочками все інакше – за принципом звичайних ламп вони можуть отримати друге життя.

Використовувати як звичайну лампу/ Найпростіший варіант – встановити стару смарт-лампочку в торшер, настільну лампу або будь-який світильник із вимикачем. Багато моделей без підключення до мережі працюють як звичайні лампи. Наприклад, у лампочок Sengled після завершення підтримки смарт-функцій залишилася можливість стандартного освітлення.

Цікавий ефект дає нестандартний підхід до світильників. Стару лампу можна вкрутити в підвісний патрон для створення індустріальної атмосфери або навіть використати в саморобному світильнику з незвичних предметів інтер'єру. Так навіть застаріла смарт-лампочка стає частиною дизайну.

Повернути розумні функції через смарт-розетку. Якщо лампочка справна, але втратила власні смарт-можливості, допоможе смарт-розетка. У такому разі лампу підключають до розетки, а керування здійснюється вже через неї. Це дозволяє вмикати й вимикати світло дистанційно, налаштовувати розклад або використовувати голосові команди через асистентів на кшталт Alexa.

Як пише Epcor, смарт-розетки з підтримкою Z-Wave, Zigbee або Matter працюють автономно від конкретних брендів. Такий підхід дає змогу зберегти елементи розумного дому без прив'язки до закритих екосистем і застарілих застосунків.

Перетворити на елемент декору або DIY-проєкт. Смарт-лампочки зазвичай мають міцніший корпус, ніж звичайні, що робить їх зручними для творчих проєктів. Навіть несправні моделі можна використати для декору. Після зняття цоколя лампочку легко перетворити на міні-вазон, тераріум, ялинкову прикрасу або декоративну посудину.

Серед практичних ідей – солонка чи перечниця, невелика скарбничка для дрібних монет, підсвічник або масляна лампа. Такі речі не лише дають нове життя старим гаджетам, а й додають інтер'єру індивідуальності. Головне – не боятися експериментувати й мислити нестандартно.