Світ сколихнула хвиля цифрових колапсів: протягом одного тижня одночасно зламалися сервіси Microsoft, Apple, авіаційні мережі та провідні банки США. У мережі одразу заговорили про бунт штучного інтелекту чи глобальну кібератаку, проте реальна причина виявилася зовсім іншою.

Хвиля відключень та технічний хаос

Ланцюжок інцидентів розпочався 12 листопада й тривав до 17 листопада, нагадує 24 Канал.

Все почалося з падіння хмарних сервісів Microsoft 365 та Outlook, що залишило без електронної пошти понад 450 мільйонів користувачів.

Наступного дня Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) зупинило понад 12 тисяч рейсів через збій під час планової заміни мідних кабелів на оптичне волокно.

До цього додалися перебої в роботі банківських гігантів JPMorgan Chase і Wells Fargo, проблеми зі зв'язком у пілотів United Airlines, неполадки на платформі Workday і навіть параліч закритих внутрішніх мереж Агентства національної безпеки США.

Фінальний постріл забезпечила компанія Apple, чиї сервіси перестали працювати наприкінці дня 17 числа.

Хоча багато хто припустив, що це може бути той самий обіцяний загальносвітовий колапс інтернету й енергетики, про який говорили кілька тижнів до того в усіх соцмережах, насправді між усім цим зв'язку немає.

Це не штучний інтелект діє зі злим наміром. Це звичайні збої, які випадково збіглися,

– прокоментував професор кібербезпеки в Нью-Йоркському університеті Джастін Каппос.

Фахівець зазначив, що у випадку Microsoft компанія ще три місяці тому внесла зміни до коду, які не протестували під екстремальним обсягом трафіку. Коли ж навантаження досягло піку, пошук першопричини затягнувся майже на добу. Схожа картина виникла і в інших організаціях, де старі системи не витримали процесу модернізації.

Чому виникли чутки про змову та бунт алгоритмів

Синхронне падіння інфраструктури викликало хвилю паніки в соціальних мережах, зокрема в TikTok, де автори контенту тривалий час лякали блекаутом на 90 днів. Джерело цієї теорії змови невідоме. Хтось запустив в інтернет чутки, нібито хакери збираються покласти світовий інтернет на три місяці. Це підхопили й почали поширювати, закликаючи скуповувати продукти й готуватися до негараздів.

Найімовірніше, приводом стало планове тестування національної системи сповіщень FEMA. Хтось, хто хотів посіяти паніку, знав, що в цей день усі бачитимуть по телевізору в США оголошення про тривогу, й міг припустити, що принаймні частина людей не знатиме, що це тестування, а не реальне оповіщення про катастрофу. Таким чином ці люди могли б почати панікувати.

Додаткову напругу створює інтенсивне впровадження новітніх технологій: лише у жовтні розробники Microsoft випустили рекордні 1400 патчів безпеки порівняно зі 170 роком раніше. Інструменти на основі штучного інтелекту знаходять системні вразливості набагато швидше за людей, що змушує компанії поспіхом розгортати виправлення на застарілих серверах. Що більше таких апдейтів, то більша ймовірність, що після виправлення одного багу з'явиться інший.

Ми не перебуваємо під системною атакою. Ці події не мають нічого спільного між собою і не є взаємопов'язаними,

– заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Аналітики додають, що накопичений технічний борг грає проти стабільності. Замість ґрунтовної перебудови архітектури компанії роками накладали поверхневі цифрові латки. За даними експертів консалтингового центру Uptime Institute, саме людський фактор стає прямою або опосередкованою причиною багатьох аварійних зупинок центрів обробки даних.