Волна отключений и технический хаос

Цепочка инцидентов началась 12 ноября и продолжалась до 17 ноября, напоминает 24 Канал.

Adv

Все началось с сбоя в работе облачных сервисов Microsoft 365 и Outlook, что оставило без электронной почты более 450 миллионов пользователей.

На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило более 12 тысяч рейсов из-за сбоя во время плановой замены медных кабелей на оптическое волокно.

К этому добавились перебои в работе банковских гигантов JPMorgan Chase и Wells Fargo, проблемы со связью у пилотов United Airlines, сбои на платформе Workday и даже паралич закрытых внутренних сетей Агентства национальной безопасности США.

Финальный аккорд поставила компания Apple, чьи сервисы перестали работать в конце дня 17-го числа.

Хотя многие предположили, что это может быть тот самый обещанный глобальный коллапс интернета и энергетики, о котором говорили за несколько недель до этого во всех соцсетях, на самом деле между всем этим никакой связи нет.

Реклама

Это не искусственный интеллект, действующий со злым умыслом. Это обычные сбои, которые случайно совпали– прокомментировал профессор кибербезопасности Нью-Йоркского университета Джастин Каппос.

Специалист отметил, что в случае с Microsoft компания еще три месяца назад внесла изменения в код, которые не были протестированы при экстремальном объеме трафика. Когда же нагрузка достигла пика, поиск первопричины затянулся почти на сутки. Похожая картина сложилась и в других организациях, где старые системы не выдержали процесса модернизации.

Почему возникли слухи о заговоре и бунте алгоритмов

Синхронный сбой инфраструктуры вызвал волну паники в социальных сетях, в частности в TikTok, где авторы контента долгое время пугали пользователей 90-дневным блэкаутом. Источник этой теории заговора неизвестен. Кто-то запустил в интернет слухи, будто хакеры собираются отключить мировой интернет на три месяца. Эту информацию подхватили и начали распространять, призывая скупать продукты и готовиться к бедам.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Скорее всего, поводом послужило плановое тестирование национальной системы оповещения FEMA. Кто-то, кто хотел посеять панику, знал, что в этот день все в США увидят по телевизору объявление о тревоге, и мог предположить, что по крайней мере часть людей не будет знать, что это тестирование, а не реальное оповещение о катастрофе. Таким образом, эти люди могли бы начать паниковать.

Дополнительную напряженность создает интенсивное внедрение новейших технологий: только в октябре разработчики Microsoft выпустили рекордные 1400 патчей безопасности по сравнению со 170 годом ранее. Инструменты на основе искусственного интеллекта находят системные уязвимости гораздо быстрее, чем люди, что заставляет компании в спешке развертывать исправления на устаревших серверах. Чем больше таких обновлений, тем выше вероятность того, что после исправления одного бага появится другой.

Мы не подвергаемся системной атаке. Эти события не имеют ничего общего друг с другом и не связаны между собой– заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Аналитики добавляют, что накопленный технический долг подрывает стабильность. Вместо основательной перестройки архитектуры компании годами накладывали поверхностные цифровые "заплатки". По данным экспертов консалтингового центра Uptime Institute, именно человеческий фактор становится прямой или косвенной причиной многих аварийных остановок центров обработки данных.