Чи приховує режим інкогніто в браузері вашу IP-адресу

Режим інкогніто у браузерах, таких як Google Chrome, дає змогу відкрити нову сесію перегляду, яка не зберігає локально вашу історію пошуку, файли cookie та дані сайтів. Хоча багато користувачів сприймають його як інструмент конфіденційності, він має важливі обмеження, про які варто знати.

Що таке режим анонімного перегляду

Принцип роботи режиму інкогніто полягає у прихованні вашої історії перегляду від інших користувачів пристрою. Це означає, що люди, які ділять з вами комп'ютер, не побачать, які сайти ви відвідували. Проте, ваша онлайн-активність все одно залишається видимою для вашого інтернет-провайдера (ISP), рекламодавців та вебсайтів, які ви відвідуєте, пише 24 Канал.

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Важливо розуміти, що хоча режим інкогніто запускає нову сесію браузера, ігноруючи попередні дані, відомі як cookie, він не є повноцінним засобом безпеки. Він пропонує обмежений захист і не приховує вашу IP-адресу. Це стосується більшості функцій приватного перегляду в інших браузерах, які працюють аналогічно і мають схожі назви.

Розглянемо, що не робить режим інкогніто, попри поширені уявлення:

Він не приховує вашу IP-адресу.

Він не пропонує більше захисту від вірусів та шкідливого програмного забезпечення.

Він не перешкоджає сайтам оцінювати ваше геолокацію.

Реклама все одно може відстежувати дані сайту в режимі інкогніто.

Приватний браузер не запобігає Google моніторити інтернет-трафік.

Особиста інформація не є безпечнішою в режимі інкогніто.

Закладки, збережені під час використання режиму інкогніто, будуть відображатися у стандартному режимі й навпаки.

Що ж робить режим інкогніто? Він просто не записує вашу історію пошуку та відвідувань, а також не зберігає файли cookie на вашому комп'ютері. Під час сесії в анонімному режимі наявні cookie блокуються, а будь-які нові автоматично видаляються при закритті вікна, тому вам потрібно проходити авторизацію на сайтах заново.

IP-адреса та причини її приховувати

IP-адреса (Internet Protocol) – це унікальний числовий код, який ідентифікує ваш пристрій у комп'ютерних мережах. Вона має дві основні функції: визначення місцезнаходження вашого пристрою в мережі та ідентифікація компонента, що підключає ваш пристрій до цієї мережі. Кожен електронний пристрій, підключений до інтернету, має власну IP-адресу.

Приховування вашої IP-адреси важливе з кількох причин, оскільки вона є своєрідним шлюзом до вашої онлайн-діяльності і може бути небезпечною в руках хакерів або неавторизованих третіх осіб.

Причини приховати IP-адресу включають:

Обхід блокувань на вебсайтах чи в іграх.

Подолання географічних обмежень, які впливають на доступ до контенту.

Блокування цільової реклами, оскільки відстежувальні програми можуть записувати ваш IP для показу персоналізованих оголошень.

Захист онлайн-активності від моніторингу з боку роботодавців або інших осіб.

Захист особистої інформації, яку зловмисники можуть отримати через IP для крадіжки особистих даних.

Запобігання крадіжці особистості, коли хакери можуть використовувати ваш IP для приховування своєї незаконної діяльності.

Захист від DDoS-атак, які можуть вивести ваш пристрій з ладу, перевантаживши його трафіком через ваш IP.

Оскільки режим інкогніто лише приховує активність на вашому пристрої для інших користувачів (забезпечуючи локальну анонімність), але не приховує вашу IP-адресу, існують ефективніші інструменти для справжньої онлайн-конфіденційності та приховування IP:

VPN. Шифрує ваше з'єднання та маршрутизує його через безпечні сервери, маскуючи вашу IP-адресу та захищаючи ваші дані. VPN забезпечує як анонімність, так і безпеку вашої онлайн-діяльності. Але варто пам'ятати, що безплатні сервіси здебільшого не є безпечними з погляду конфіденційності даних.

Браузер Tor. Цей безкоштовний браузер приховує вашу IP-адресу та шифрує дані через кілька шарів захисту. Він ефективний для конфіденційності.

Проксі-сервери. Діють як цифрові посередники, замінюючи вашу IP-адресу на власну. Однак, вони зазвичай не шифрують ваші дані і схильні бути повільнішими.

Порівнюючи режим інкогніто та VPN, ключова відмінність полягає в тому, що режим інкогніто лише запобігає збереженню даних на вашому пристрої, тоді як VPN маскує вашу IP-адресу та шифрує ваше з'єднання, приховуючи вашу активність від інтернет-провайдера та вебсайтів.

Навіть власник Wi-Fi мережі або ваш інтернет-провайдер можуть бачити, які сайти ви відвідували в режимі інкогніто, оскільки маршрутизатор все одно записує цю інформацію. Режим інкогніто забезпечує приватність і безпеку лише на вашому комп'ютері.