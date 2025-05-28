Что такое режим анонимного просмотра

Принцип работы режима инкогнито заключается в скрытии вашей истории просмотра от других пользователей устройства. Это означает, что люди, которые делят с вами компьютер, не увидят, какие сайты вы посещали. Однако ваша онлайн-активность все равно остается видимой для вашего интернет-провайдера (ISP), рекламодателей и сайтов, которые вы посещаете, пишет 24 Канал.

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Важно понимать, что хотя режим инкогнито запускает новую сессию браузера, игнорируя предыдущие данные, известные как cookie, он не является полноценным средством безопасности. Он предлагает ограниченную защиту и не скрывает ваш IP-адрес. Это касается большинства функций приватного просмотра в других браузерах, которые работают аналогично и имеют похожие названия.

Рассмотрим, что не делает режим инкогнито, вопреки распространенным представлениям:

Он не скрывает ваш IP-адрес.

Он не предлагает больше защиты от вирусов и вредоносного программного обеспечения.

Он не препятствует сайтам оценивать вашу геолокацию.

Реклама все равно может отслеживать данные сайта в режиме инкогнито.

Приватный браузер не предотвращает Google мониторить интернет-трафик.

Личная информация не является более безопасной в режиме инкогнито.

Закладки, сохраненные при использовании режима инкогнито, будут отображаться в стандартном режиме и наоборот.

Что же делает режим инкогнито? Он просто не записывает вашу историю поиска и посещений, а также не сохраняет файлы cookie на вашем компьютере. Во время сессии в анонимном режиме имеющиеся cookie блокируются, а любые новые автоматически удаляются при закрытии окна, поэтому вам нужно проходить авторизацию на сайтах заново.

IP-адрес и причины его скрывать

IP-адрес (Internet Protocol) – это уникальный числовой код, который идентифицирует ваше устройство в компьютерных сетях. Он имеет две основные функции: определение местонахождения вашего устройства в сети и идентификация компонента, подключающего ваше устройство к этой сети. Каждое электронное устройство, подключенное к интернету, имеет собственный IP-адрес.

Сокрытие вашего IP-адреса важно по нескольким причинам, поскольку он является своеобразным шлюзом к вашей онлайн-деятельности и может быть опасным в руках хакеров или неавторизованных третьих лиц.

Причины скрыть IP-адрес включают:

Обход блокировок на веб-сайтах или в играх.

Преодоление географических ограничений, которые влияют на доступ к контенту.

Блокировка целевой рекламы, поскольку отслеживающие программы могут записывать ваш IP для показа персонализированных объявлений.

Защита онлайн-активности от мониторинга со стороны работодателей или других лиц.

Защита личной информации, которую злоумышленники могут получить через IP для кражи личных данных.

Предотвращение кражи личности, когда хакеры могут использовать ваш IP для сокрытия своей незаконной деятельности.

Защита от DDoS-атак, которые могут вывести ваше устройство из строя, перегрузив его трафиком через ваш IP.

Поскольку режим инкогнито только скрывает активность на вашем устройстве для других пользователей (обеспечивая локальную анонимность), но не скрывает ваш IP-адрес, существуют более эффективные инструменты для настоящей онлайн-конфиденциальности и сокрытия IP:

VPN. Шифрует ваше соединение и маршрутизирует его через безопасные серверы, маскируя ваш IP-адрес и защищая ваши данные. VPN обеспечивает как анонимность, так и безопасность вашей онлайн-деятельности. Но стоит помнить, что бесплатные сервисы в основном не являются безопасными с точки зрения конфиденциальности данных.

Браузер Tor. Этот бесплатный браузер скрывает ваш IP-адрес и шифрует данные через несколько слоев защиты. Он эффективен для конфиденциальности.

Прокси-серверы. Действуют как цифровые посредники, заменяя ваш IP-адрес на собственный. Однако они обычно не шифруют ваши данные и склонны быть более медленными.

Сравнивая режим инкогнито и VPN, ключевое различие заключается в том, что режим инкогнито только предотвращает сохранение данных на вашем устройстве, тогда как VPN маскирует ваш IP-адрес и шифрует ваше соединение, скрывая вашу активность от интернет-провайдера и веб-сайтов.

Даже владелец Wi-Fi сети или ваш интернет-провайдер могут видеть, какие сайты вы посещали в режиме инкогнито, поскольку маршрутизатор все равно записывает эту информацию. Режим инкогнито обеспечивает приватность и безопасность только на вашем компьютере.