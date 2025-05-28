Що таке режим анонімного перегляду
Принцип роботи режиму інкогніто полягає у прихованні вашої історії перегляду від інших користувачів пристрою. Це означає, що люди, які ділять з вами комп'ютер, не побачать, які сайти ви відвідували. Проте, ваша онлайн-активність все одно залишається видимою для вашого інтернет-провайдера (ISP), рекламодавців та вебсайтів, які ви відвідуєте, пише 24 Канал.
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Важливо розуміти, що хоча режим інкогніто запускає нову сесію браузера, ігноруючи попередні дані, відомі як cookie, він не є повноцінним засобом безпеки. Він пропонує обмежений захист і не приховує вашу IP-адресу. Це стосується більшості функцій приватного перегляду в інших браузерах, які працюють аналогічно і мають схожі назви.
Розглянемо, що не робить режим інкогніто, попри поширені уявлення:
- Він не приховує вашу IP-адресу.
- Він не пропонує більше захисту від вірусів та шкідливого програмного забезпечення.
- Він не перешкоджає сайтам оцінювати ваше геолокацію.
- Реклама все одно може відстежувати дані сайту в режимі інкогніто.
- Приватний браузер не запобігає Google моніторити інтернет-трафік.
- Особиста інформація не є безпечнішою в режимі інкогніто.
- Закладки, збережені під час використання режиму інкогніто, будуть відображатися у стандартному режимі й навпаки.
Що ж робить режим інкогніто? Він просто не записує вашу історію пошуку та відвідувань, а також не зберігає файли cookie на вашому комп'ютері. Під час сесії в анонімному режимі наявні cookie блокуються, а будь-які нові автоматично видаляються при закритті вікна, тому вам потрібно проходити авторизацію на сайтах заново.
IP-адреса та причини її приховувати
IP-адреса (Internet Protocol) – це унікальний числовий код, який ідентифікує ваш пристрій у комп'ютерних мережах. Вона має дві основні функції: визначення місцезнаходження вашого пристрою в мережі та ідентифікація компонента, що підключає ваш пристрій до цієї мережі. Кожен електронний пристрій, підключений до інтернету, має власну IP-адресу.
Приховування вашої IP-адреси важливе з кількох причин, оскільки вона є своєрідним шлюзом до вашої онлайн-діяльності і може бути небезпечною в руках хакерів або неавторизованих третіх осіб.
Причини приховати IP-адресу включають:
- Обхід блокувань на вебсайтах чи в іграх.
- Подолання географічних обмежень, які впливають на доступ до контенту.
- Блокування цільової реклами, оскільки відстежувальні програми можуть записувати ваш IP для показу персоналізованих оголошень.
- Захист онлайн-активності від моніторингу з боку роботодавців або інших осіб.
- Захист особистої інформації, яку зловмисники можуть отримати через IP для крадіжки особистих даних.
- Запобігання крадіжці особистості, коли хакери можуть використовувати ваш IP для приховування своєї незаконної діяльності.
- Захист від DDoS-атак, які можуть вивести ваш пристрій з ладу, перевантаживши його трафіком через ваш IP.
Оскільки режим інкогніто лише приховує активність на вашому пристрої для інших користувачів (забезпечуючи локальну анонімність), але не приховує вашу IP-адресу, існують ефективніші інструменти для справжньої онлайн-конфіденційності та приховування IP:
- VPN. Шифрує ваше з'єднання та маршрутизує його через безпечні сервери, маскуючи вашу IP-адресу та захищаючи ваші дані. VPN забезпечує як анонімність, так і безпеку вашої онлайн-діяльності. Але варто пам'ятати, що безплатні сервіси здебільшого не є безпечними з погляду конфіденційності даних.
- Браузер Tor. Цей безкоштовний браузер приховує вашу IP-адресу та шифрує дані через кілька шарів захисту. Він ефективний для конфіденційності.
- Проксі-сервери. Діють як цифрові посередники, замінюючи вашу IP-адресу на власну. Однак, вони зазвичай не шифрують ваші дані і схильні бути повільнішими.
Порівнюючи режим інкогніто та VPN, ключова відмінність полягає в тому, що режим інкогніто лише запобігає збереженню даних на вашому пристрої, тоді як VPN маскує вашу IP-адресу та шифрує ваше з'єднання, приховуючи вашу активність від інтернет-провайдера та вебсайтів.
Навіть власник Wi-Fi мережі або ваш інтернет-провайдер можуть бачити, які сайти ви відвідували в режимі інкогніто, оскільки маршрутизатор все одно записує цю інформацію. Режим інкогніто забезпечує приватність і безпеку лише на вашому комп'ютері.