Іспити під загрозою через ШІ та носимі пристрої – що попереджає британський регулятор

Нові носимі технології та штучний інтелект можуть суттєво змінити правила проведення шкільних іспитів. Британський регулятор попереджає про ризики, які вже впливають на систему оцінювання.

Голова регулятора кваліфікацій і іспитів у Великій Британії Ofqual Іан Бокхем заявив, що нове покоління носимих пристроїв може значно ускладнити боротьбу зі списуванням на іспитах GCSE, AS та A-level. Про це пише The Guardian.

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Як технології ускладнюють контроль за іспитами?

За його словами, ризики зростають через появу смартокулярів і прихованих аудіопристроїв, які дозволяють отримувати інформацію непомітно для викладачів та екзаменаторів. Такі технології можуть передавати текст прямо в поле зору користувача або через непомітні навушники.

Регулятор підкреслює, що проблема вже існує, але найближчим часом може стати ще серйознішою через швидкий розвиток технологій. За словами Іана Бокхема, освітня система вже стикається зі зростанням випадків списування через мобільні телефони та інші підключені пристрої, зокрема смартгодинники.

Він наголосив, що технології змінюються настільки швидко, що школи та екзаменаційні органи постійно змушені адаптувати правила. Якщо раніше основною проблемою були смартфони, то тепер до них додаються нові пристрої, які складніше виявити.

Окремо він зазначив, що кількість порушень, пов'язаних із використанням гаджетів на іспитах, продовжує зростати. Лише за останній літній сезон було зафіксовано 2 225 випадків використання телефонів і смартпристроїв під час GCSE, AS та A-level іспитів.

ШІ у шкільних роботах – новий виклик для викладачів

Паралельно з розвитком носимих технологій зростає інша проблема – використання штучного інтелекту під час виконання письмових робіт.

У Ofqual повідомляють, що вчителі все частіше стикаються з тим, що їм складно визначити, чи писав учень роботу самостійно, чи використав генеративний ШІ. Йдеться насамперед про coursework – письмові завдання, які виконуються поза аудиторією та є частиною оцінювання на GCSE та A-level.

Регулятор розглядає варіанти змін у системі оцінювання, щоб гарантувати автентичність робіт.

Одним із варіантів є посилення контролю за процесом створення письмових робіт. Це може включати більш детальне відстеження джерел, які використовують учні, а також вимогу чітко зазначати матеріали та літературу.

Інший підхід передбачає регулярні перевірки та підтвердження того, що робота дійсно виконана студентом, а не згенерована або значно оброблена штучним інтелектом. Також обговорюється можливість повної відмови від coursework як форми оцінювання – хоча цей варіант у регулятора називають крайнім.

Баланс між технологіями та довірою до освіти

Іан Бокхем підкреслює, що головна мета освітньої системи – зберегти довіру до результатів іспитів. Якщо оцінки перестануть відображати реальний рівень знань, це підриває всю систему кваліфікацій.

Водночас він визнає, що повністю заборонити технології неможливо. Тому школи та регулятори повинні адаптуватися до нової реальності, де смартфони, смартгодинники, смартокуляри та ШІ стають частиною щоденного життя учнів.