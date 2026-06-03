Що Microsoft готує для всіх нас

Корпорація Microsoft офіційно представила Scout – персонального агента на базі штучного інтелекту, якого інтегрували в пакет Microsoft 365. Проте справжню мету цього проєкту розкрили конфіденційні документи під назвою "ClawPilot: огляд і план із Project Lobster", які опинилися в розпорядженні видання 404 Media.

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У цій документації розробники відверто описують стратегію просування продукту, що складається з трьох етапів. Найбільш суперечливим виявився перший крок, який автори документа прямо назвали: "Зробити людей залежними".

Згідно з планом, компанія має на меті розвивати автономний досвід користування інструментом, масштабувати базу юзерів та створювати таку екосистему навичок, яка змусить людей покладатися на цей сервіс щодня.

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Керівник проєкту Омар Шахін зазначає, що під час внутрішнього тестування серед співробітників Microsoft вже зафіксували високу інтенсивність використання, що супроводжується значним рівнем утримання аудиторії в чатах та робочих процесах.

Ми бачимо дедалі більше випадків залежності від чат-ботів та агентів. Як на мене, загальна залежність – це те, що жоден продукт не повинен робити частиною своєї стратегії створення,

– прокоментував журналістам один із працівників Microsoft на умовах анонімності.

Scout, який на етапі розробки мав кодову назву ClawPilot, базується на популярному інструменті з відкритим кодом OpenClaw. Ця технологія дозволяє створювати агентів, здатних діяти від імені людини: писати електронні листи, редагувати календарі, публікувати дописи у блогах та виконувати інші рутинні задачі.

Проєкт Lobster став спробою адаптувати складні технічні можливості OpenClaw для широкого кола офісних працівників – від юристів та фінансистів до спеціалістів із підбору персоналу.

Програма працює як настільний додаток для macOS та Windows, який постійно перебуває поруч із користувачем, вивчає його стиль роботи й бере на себе виконання повторюваних завдань. Розробники підкреслюють, що це не просто "розумний чат-бот", а повноцінний помічник, який продовжує працювати навіть тоді, коли людина не стежить за екраном.

Чи, може, все не так погано?

Попри таку функціональність, внутрішня термінологія компанії викликала серйозне занепокоєння серед персоналу. Дехто зі співробітників натомість зауважив, що Microsoft просто "озвучила те, про що інші мовчать", адже прагнення зробити програмне забезпечення таким, що викликає звикання, є негласною метою більшості технологічних гігантів.

Чи не є кінцевою метою всього програмного забезпечення, створеного великими технологічними компаніями, викликати звикання?

– додав інший співробітник компанії.

Цікаво, що раніше генеральний директор Microsoft Сатья Наделла висловлював побоювання щодо інтеграції OpenClaw у продукти компанії. Він зазначав, що надання ШІ такого глибокого доступу до облікових записів та файлів користувачів могло б сприйматися як запуск комп'ютерного вірусу.

Проте тепер, коли Scout офіційно став частиною Microsoft 365, питання безпеки та конфіденційності відійшли на другий план перед маркетинговими цілями. Зараз інструментом користуються понад 1 000 працівників корпорації, включаючи самого Наделлу, і попит на нього всередині компанії продовжує зростати органічно.

Наступні фази плану передбачають підключення Scout до інших систем штучного інтелекту та поступове додавання нових функцій. Microsoft розраховує, що до моменту розширення можливостей сервісу користувачі вже матимуть сформовану щоденну звичку звертатися до цифрового асистента.

Попри амбітні плани, історія показує, що користувачі не завжди схвально сприймають нав'язливий штучний інтелект у продуктах Windows, тому успіх стратегії залежності залишається під питанням.