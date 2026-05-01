KB5083631 – це пакет змін без виправлень безпеки, зате з великою кількістю покращень, які готують систему до наступного стабільного релізу, розповідає Bleeping Computer.

Дивіться також Ні, Microsoft не видаляє Copilot зі своїх програм у Windows, вона просто хоче, щоб ви так думали

Що нового принесло оновлення KB5083631?

Однією з головних новинок став так званий Xbox-режим. Це повноекранний інтерфейс для ноутбуків, настільних комп'ютерів і планшетів, який виносить ігри на перший план і мінімізує відволікаючі елементи системи.

Як повідомили на сайті Xbox Wire, режим почне впроваджуватися на пристроях з Windows 11: ноутбуках, настільних комп'ютерах і планшетах.

Завдяки цьому ще більше гравців зможуть насолодитися ігровим досвідом Xbox, натхненним консольними іграми,

– зазначили Microsoft.

Увімкнути його можна через Xbox-застосунок, налаштування Game Bar або комбінацію клавіш Win + F11. Фактично Microsoft намагається перетворити Windows на більш зручну платформу для геймінгу без зайвих кроків.

Що цей режим взагалі робить?

На практиці режим Xbox дає користувачам можливість:

Переглядати та запускати ігри за допомогою інтерфейсу, оптимізованого для контролера.

Перемикатися між режимом Xbox і робочим столом Windows 11 у будь-який момент.

Отримувати доступ до об'єднаної бібліотеки ігор, що включає повний каталог ігор із Xbox Game Pass та ігри, встановлені з провідних магазинів для ПК.

Цікаво, що редакція PC Gamer зазначила, що не бачить в оновленому режимі цінності. Оскільки для звичайного сценарію використання ПК, сидячи за робочим столом, "миша та клавіатура просто не мають собі рівних". Однак з цим можна не погодитися, оскільки з власного досвіду зазначу, що режим взаємодії з ПК через геймпад має бути зручним для геймера, і оновлення спрямоване саме на це.

Чимало геймерів використовують для ігор на ПК саме геймпад, попри наявність миші та клавіатури. Постійно міняти пристрої введення дуже незручно, особливо якщо ти відкинувся на кріслі перед монітором з геймпадом в руках і не бажаєш тягнутися до столу.

Важливо! Microsoft зазначила, що оновлення буде доступне лише на "деяких ринках". Які саме ринки було обрано для початкового запуску, тримається в суворій таємниці: якщо ви хочете дізнатися, чи потрапили ви до їх числа, налаштуйте Windows 11 на завантаження та встановлення оновлень, щойно вони стануть доступними, а потім почекайте, чи відбудеться завантаження та встановлення.

Окремо попрацювали над швидкістю запуску програм. Тепер застосунки, які додаються в автозавантаження через налаштування, стартують помітно швидше під час запуску системи. Це невелике, але практичне покращення для тих, хто активно використовує автозапуск.

Ще одна зміна стосується роботи з batch-файлами та CMD-скриптами. У системі з'явився більш захищений режим обробки таких файлів: адміністратори можуть увімкнути опцію, яка блокує зміну скрипта під час його виконання. Це знижує ризики підміни або втручання в процес виконання.

Безпеку також покращили

Microsoft також продовжує оновлювати інфраструктуру безпеки. У цьому апдейті розширено механізм розгортання сертифікатів Secure Boot. Система отримує нові сертифікати автоматично, але лише для пристроїв, які відповідають певним критеріям стабільності.

Це частина підготовки до завершення терміну дії старих сертифікатів 2011 року, які перестануть бути актуальними наприкінці червня 2026 року.

Серед інших змін:

з'явився тактильний відгук для сумісних пристроїв при взаємодії з інтерфейсом (наприклад, при вирівнюванні об'єктів або зміні розміру вікон);

покращено автентифікацію Kerberos для віддалених підключень через Remote Desktop;

у Windows Security тепер точніше логуються події, пов'язані з уразливістю CVE-2024-30098;

виправлено білий спалах у темному режимі під час відкриття "Цей ПК";

підвищено стабільність роботи explorer.exe після закриття вікон Провідника.

Після встановлення KB5083631 системи Windows 11 версій 24H2 і 25H2 оновлюються до збірок 26100.8328 і 26200.8328 відповідно.

Втім, є й нюанси. Microsoft попереджає, що деякі системи на базі Windows Server 2025 із невдалою конфігурацією BitLocker можуть перейти в режим відновлення після першого перезапуску – тоді знадобиться ключ відновлення.

Як оновити Windows 11?

Встановити оновлення можна вручну через Windows Update, натиснувши "Перевірити наявність оновлень" і обравши "Завантажити та встановити". Оскільки це необов'язковий апдейт, автоматично він не встановлюється.