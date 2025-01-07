OpenAI прогнозує що AI-агенти зможуть замінити багатьох працівників вже в цьому році

Штучний інтелект продовжує впливати на ринок праці та глобальні економічні процеси. За словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, розвиток технологій відбувається настільки швидко, що перші AI-агенти можуть почати виконувати робочі завдання вже у 2025 році, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки.

Компанія OpenAI, яка вже стала одним із провідних гравців у сфері генеративного штучного інтелекту, прагне розширити свої можливості, зазначає 24 Канал. Після успіху ChatGPT OpenAI спрямовує зусилля на розробку так званого "суперінтелекту".

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У своєму блозі Сем Альтман поділився баченням майбутнього компанії. Він зазначив, що OpenAI вже знає, як створити AGI (штучний загальний інтелект), і очікує, що у 2025 році перші AI-агенти почнуть значно впливати на продуктивність компаній.

Альтман наголосив, що суперінтелект здатен прискорити наукові відкриття, інновації та створити нові можливості для добробуту людства.

Ми любимо наші поточні продукти, але працюємо заради славного майбутнього,

– зазначив він.

Виклики для ринку праці

Штучний інтелект уже впливає на деякі галузі, зокрема креативну індустрію. Альтман прогнозує, що AI-агенти зможуть виконувати завдання, які зараз вважаються складними чи неприйнятними для автоматизації. Це може призвести до значних змін у багатьох професіях, зокрема й тих, які раніше вважалися захищеними від впливу технологій.

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Хоча перспектива автоматизації може принести нові можливості, процес адаптації може бути складним та болісним для багатьох. OpenAI робить ставку на технології, які можуть кардинально змінити підхід до роботи та життя, але шлях до цього майбутнього обіцяє бути непростим.