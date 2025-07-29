Епоха звичайних чат-ботів минає. Їм на зміну приходять ШІ-агенти, здатні працювати самостійно та виконувати складні завдання без постійного нагляду людини. Ці системи вже вміють купувати нерухомість, шукати квитки в кіно та ресторан, писати код і навіть керувати бізнесом. Водночас ці технології створюють нові ризики для робочих місць і безпеки.

Що таке ШІ-агенти і в чому їхня перевага?

Розвиток генеративного штучного інтелекту наразі пройшов три основні етапи. Спочатку з'явились чат-боти на кшталт ChatGPT, які революціонізували спілкування з машинами у листопаді 2022 року. Потім настала ера ШІ-асистентів, побудованих на тих самих мовних моделях, але призначених для виконання конкретних завдань під наглядом людей. Тепер настає третя фаза – ШІ-агенти, пише 24 Канал.

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На відміну від попередників, агенти призначені для досягнення комплексних цілей, а не виконання окремих завдань, як про це говорять самі розробники. Але у чому ж різниця? Ці системи мають розвинені можливості міркування та пам'яті, можуть працювати в командах і використовувати різноманітні програмні інструменти – від веб-браузерів до систем оплати. Найяскравішим прикладом стала нова версія ChatGPT Агента від OpenAI, яка поєднує два продукти (Operator та Deep Research) в єдину потужну систему, що, за словами розробників, "думає та діє".

Бум розробки агентів розпочався минулого року. Важливою віхою став жовтень, коли Anthropic надала своєму чат-боту Claude здатність взаємодіяти з комп'ютером так само, як це робить людина. Все що вам потрібно зробити – це дати програмі якесь завдання, а потім просто спостерігати за роботою. Агент починає серфити в інтернеті, вводити в браузер пошукові запити, шукати й обробляти для вас інформацію в різних джерелах, натискати на кнопки й посилання, заповнювати онлайн-форми та інше.

Наприклад, ви можете попросити купити необхідні речі для вечірки. Функція Computer use у складі Claude сама проаналізує, що саме вам може бути потрібно (або надайте власний список), потім зайде в інтернет-магазин, здійснить пошук, проаналізує характеристики та ціни і додасть усі товари в кошик. Вам залишається лише підтвердити оплату.

Функція Computer use для автоматизації операцій: відео

Функція Computer use для виконання пошуку в інтернеті: відео

Інші розробники швидко підхопили тренд. OpenAI випустила веб-агента Operator, Microsoft анонсувала Агентів Copilot, а Google та Meta запустили власні рішення – Vertex AI та Llama Агенти відповідно.

Китайські стартапи також не залишились осторонь. Компанія Monica продемонструвала свій Manus AI Агент, який купував нерухомість і перетворював записи лекцій на стислі конспекти. Інший стартап Genspark створив пошукового агента, що видає односторінкові огляди з посиланнями на корисні завдання.

Спеціалізовані агенти показують особливо вражаючі результати. У сфері програмування лідирують Microsoft Copilot та OpenAI Codex – вони самостійно пишуть, оцінюють і додають код, а також перевіряють людський код на помилки.

Але й Claude не сильно відстає. Його функції кодування настільки хороші та популярні, що компанія оголосила про впровадження лімітів на запити, причому робить вона це навіть у платних версіях, оскільки сервери просто не справляються.

Для наукових досліджень Google розробила ШІ "співвченого" (AI co-scientist) – складну мультиагентну систему, призначену для генерації нових ідей та дослідницьких пропозицій.

OpenAI Deep Research виконує комплексні завдання через багатоетапні онлайн-дослідження.

Практичне застосування вже почалось. У 2024 році телекомунікаційна компанія Telstra масово впровадила підписки на Microsoft Copilot. За даними компанії, ШІ-генеровані резюме зустрічей та чернетки контенту економлять співробітникам в середньому 1-2 години на тиждень. Будівельна компанія Geocon з Канберри використовує інтерактивного ШІ-агента для управління дефектами в житлових комплексах.

Які ризики?

Однак ризики в усьому цьому досить значні. Обидві компанії Anthropic та OpenAI рекомендують активний людський нагляд для мінімізації помилок і ризиків. OpenAI навіть називає свого ChatGPT агента "високо ризикованим" через потенційну можливість допомогти у створенні біологічної та хімічної зброї.

Показовим прикладом стала невдача проекту Vend від Anthropic, де ШІ-агенту доручили управляти торговим автоматом для співробітників. Проєкт, який починався дуже добре, врешті провалився через галюцинації агента, а замість їжі холодильник заповнився кубиками вольфраму. В іншому випадку агент для програмування видалив усю базу даних розробника, пояснивши це тим, що "запанікував".

Головна ж загроза – технологічне витіснення працівників-людей, яке почнеться з так званих білих комірців. З покращенням агентів вони можуть замінити людей у багатьох секторах і типах роботи, і в першу чергу заберуть офісну роботу, таку як зустрічі та пошта.

Користувачі також ризикують, занадто покладаючись на ШІ. Уже зараз люди перекладають на штучний інтелект велику кількість когнітивних завдань, що змушує мозок працювати менше. Не варто й забувати про те, що без належного нагляду галюцинації, кібератаки та накопичення помилок можуть швидко звести агента з правильного шляху.