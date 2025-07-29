Які можливості дає новий ШІ-режим у браузері?

Copilot Mode кардинально змінює досвід користування браузером. Головною особливістю стала робота з кількома відкритими вкладками – помічник може аналізувати всі відкриті сторінки одночасно та розуміти контекст веб-серфінгу користувача. Інтерфейс режиму починається з оновленої стартової сторінки, де розміщено лише поле введення повідомлень, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.

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Цей інструмент поєднує традиційний чат з пошуком у мережі та навігацією в браузері та на сторінках. Під час перегляду сайтів помічник доступний через адресний рядок (кнопку перемістили ліворуч) і з'являється у вигляді динамічної панелі, не заважаючи основному контенту. Агент може сам переходити на потрібні сайти, переглядати їх, натискати на кнопки, меню й посилання, щоб виконати ваше завдання.

Практичні функції включають очищення веб-сторінок від зайвої інформації, конвертацію даних та швидке отримання потрібної інформації. Наприклад, читаючи рецепт з довгим вступом, можна одразу перейти до інструкцій.



Вступна сторінка Copilot Mode у Microsoft Edge / Фото Microsoft

Microsoft уже працює над розширенням можливостей – у майбутньому Copilot зможе використовувати історію браузера та облікові дані для кращого розуміння контексту. Це дозволить виконувати складніші завдання, як-от бронювання столиків у ресторанах чи інші операції від імені користувача.

В мережі вже можна знайти приклади використання агента. Наприклад, в одному з випадків користувач попросив Edge купити йому квитки в кіно. Інший приклад показав сам Сатья Наделла, CEO компанії Microsoft. Він попросив браузер проаналізувати низку наукових матеріалів у науковому журналі Nature.



На цьому прикладі Copilot Mode у Microsoft Edge виконує завдання, аналізуючи відкриті вкладки з сайтами готелів / Фото Microsoft

Режим також підтримує голосову взаємодію та пропонує тематичні "подорожі" з підказками щодо подальших дій. Система запам'ятовує попередні теми розмов, що спрощує повернення до них.

Питання приватності Microsoft вирішила через чіткі візуальні індикатори стану режиму. Користувачі завжди можуть побачити, чи активний Copilot Mode, і в будь-який момент його вимкнути. Функція є повністю опціональною.

Наразі експериментальний режим доступний безкоштовно на Windows і macOS в усіх регіонах, де працює Copilot. Проте формулювання "безкоштовно для тих, хто хоче долучитися" натякає на можливість платної підписки у майбутньому.