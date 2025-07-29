Какие возможности дает новый ИИ-режим в браузере?

Copilot Mode кардинально меняет опыт пользования браузером. Главной особенностью стала работа с несколькими открытыми вкладками – помощник может анализировать все открытые страницы одновременно и понимать контекст веб-серфинга пользователя. Интерфейс режима начинается с обновленной стартовой страницы, где размещено только поле ввода сообщений, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Этот инструмент сочетает традиционный чат с поиском в сети и навигацией в браузере и на страницах. При просмотре сайтов помощник доступен через адресную строку (кнопку переместили слева) и появляется в виде динамической панели, не мешая основному контенту. Агент может сам переходить на нужные сайты, просматривать их, нажимать на кнопки, меню и ссылки, чтобы выполнить вашу задачу.

Практические функции включают очистку веб-страниц от лишней информации, конвертацию данных и быстрое получение нужной информации. Например, читая рецепт с длинным вступлением, можно сразу перейти к инструкциям.



Вступительная страница Copilot Mode в Microsoft Edge / Фото Microsoft

Microsoft уже работает над расширением возможностей – в будущем Copilot сможет использовать историю браузера и учетные данные для лучшего понимания контекста. Это позволит выполнять более сложные задачи, например бронирование столиков в ресторанах или другие операции от имени пользователя.

В сети уже можно найти примеры использования агента. Например, в одном из случаев пользователь попросил Edge купить ему билеты в кино. Другой пример показал сам Сатья Наделла, CEO компании Microsoft. Он попросил браузер проанализировать ряд научных материалов в научном журнале Nature.



На этом примере Copilot Mode в Microsoft Edge выполняет задачу, анализируя открытые вкладки с сайтами отелей / Фото Microsoft

Режим также поддерживает голосовое взаимодействие и предлагает тематические "путешествия" с подсказками о дальнейших действиях. Система запоминает предыдущие темы разговоров, что упрощает возвращение к ним.

Вопрос приватности Microsoft решила через четкие визуальные индикаторы состояния режима. Пользователи всегда могут увидеть, активен ли Copilot Mode, и в любой момент его выключить. Функция является полностью опциональной.

Сейчас экспериментальный режим доступен бесплатно на Windows и macOS во всех регионах, где работает Copilot. Однако формулировка "бесплатно для тех, кто хочет присоединиться" намекает на возможность платной подписки в будущем.