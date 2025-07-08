Хтось клонував голос держсекретаря США Марко Рубіо і записував голосові іншим посадовцям

Невідомий зловмисник використав штучний інтелект, щоб імітувати голос і стиль спілкування держсекретаря США Марко Рубіо. Цей інцидент виявив серйозні прогалини в кібербезпеці високопосадовців, адже шахрай зв’язався з кількома впливовими особами, намагаючись отримати доступ до конфіденційної інформації.

Що сталося

У середині червня 2025 року невідомий зловмисник створив акаунт у месенджері Signal, використовуючи ім’я Марко Рубіо. За допомогою штучного інтелекту він імітував голос і стиль письма держсекретаря США, щоб зв’язатися з трьома іноземними міністрами, губернатором США та членом Конгресу. Метою було отримати доступ до інформації або акаунтів цих осіб, пише 24 Канал з посиланням на Washington Post.

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Шахрай залишав голосові повідомлення у Signal для принаймні двох осіб і надсилав текстові запрошення до спілкування через цей додаток. Державний департамент США підтвердив, що інцидент розслідується, і наголосив на необхідності посилення кіберзахисту для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Signal став проблемою

Додаток Signal, який використовується для шифрованого спілкування, викликає занепокоєння серед експертів з кібербезпеки. Хоча він забезпечує високий рівень конфіденційності завдяки наскрізному шифруванню, його використання високопосадовцями для офіційних справ вважається ризикованим. Урядові канали зв’язку мають значно вищий рівень автентифікації та захисту від стороннього доступу, на відміну від комерційних додатків, таких як Signal.

Експерти зазначають, що використання особистих телефонів і додатків, які не схвалені для передачі непублічної інформації, відкриває двері для шахраїв. Наприклад, функція зникаючих повідомлень у Signal може порушувати вимоги до збереження офіційних записів у США. До того ж випадки, коли до чатів у Signal випадково додавали сторонніх осіб, як-от журналіста під час обговорення військових операцій, лише підкреслюють вразливість таких платформ.

Штучний інтелект – нова зброя шахраїв

Технологія клонування голосу за допомогою ШІ стала доступною і небезпечною. Для створення переконливої імітації достатньо лише 15-20 секунд аудіозапису людини. У випадку з Марко Рубіо, чиї виступи широко доступні у мережі, це не становить жодної проблеми. Шахраї завантажують аудіо в спеціальні сервіси, які генерують голос настільки правдоподібний, що його неможливо відрізнити від оригіналу.

Такі інструменти ШІ вже використовуються не лише проти урядовців, а й у фінансових махінаціях, коли зловмисники імітують голоси керівників компаній, щоб вимагати перекази коштів.

За даними експертів, використання клонування голосу зросло на 442% у другій половині 2024 року порівняно з першою.

Цей інцидент із Марко Рубіо не є поодиноким:

У травні 2025 року ФБР попередило про кампанію, у рамках якої зловмисники використовували ШІ для імітації голосів високопосадовців США, щоб обманювати інших чиновників.

Крім того, у травні цього року подібний випадок стався з керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлс, чий голос також імітували для зв’язку з сенаторами та бізнесменами.

Такі методи, відомі як "вішинг" (voice phishing), стають дедалі поширенішими. Все свідчить про системну проблему в кібербезпеці адміністрації США, особливо з огляду на те, що навіть президент Дональд Трамп використовує особистий телефон для спілкування, наражаючись на ризики.