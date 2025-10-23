Українська IT-компанія MacPaw﻿ та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського оголосили про стратегічне партнерство. Його результатом стане створення інноваційного простору, що має на меті об’єднати академічне середовище та практичний досвід IT-індустрії для розвитку технологій штучного інтелекту.

Як нова лабораторія змінить підхід до навчання та досліджень у сфері ШІ?

Новий освітній проєкт отримав назву MacPaw AI Lab﻿. Його офіційне відкриття заплановане на 6 листопада. Лабораторія розміститься в оновленому коворкінгу Bilka Space﻿ на території КПІ, який відновить свою роботу після тривалої перерви, що почалася ще за часів пандемії, розповіли 24 Каналу в компанії MacPaw.

Мета ініціативи – створити відкриту екосистему для розвитку штучного інтелекту в Україні, де студенти, викладачі, науковці та представники індустрії зможуть співпрацювати, обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні проєкти.

За словами засновника та СЕО MacPaw﻿ Олександра Косована, справжні інновації народжуються на перетині науки й технологій. Він зазначив, що ця співпраця дасть студентам змогу долучатися до реальних проєктів, здобувати практичні навички й робити внесок у розвиток ШІ в Україні. Для нього особливо символічно, що перша AI﻿-лабораторія компанії з’явиться в його рідному університеті.​

Перший проректор КПІ Михайло Безуглий також підкреслив, що партнерство з MacPaw﻿ посилить інноваційний потенціал університету. Завдяки лабораторії студенти, що вивчають інформаційні технології, прикладну математику та науку про дані, зможуть отримати практичний досвід, працюючи над актуальними завданнями IT-індустрії.

У просторі MacPaw AI Lab﻿ планують:

Обговорювати тренди та новини у сфері штучного інтелекту.

Проводити лекції, воркшопи та хакатони за участю AI﻿-інженерів та науковців.​

Створювати спільні проєкти та обмінюватися досвідом.

Допомагати майбутнім фахівцям здобувати необхідний досвід.

Ідея відродження простору належить інженерці Юлії Чорненко, яка працює зі штучним інтелектом у MacPaw. Вона – випускниця кафедри прикладної математики КПІ. У студентські роки коворкінг Bilka Space﻿ був для неї важливим осередком, де активні студенти працювали над IT-проєктами та слухали лекції фахівців. Коли в неї виникла ідея відновити простір, компанія не лише підтримала її, а й вирішила розширити концепцію, створивши там лабораторію штучного інтелекту.

Коли відкриття?

Урочистий захід з нагоди відкриття відбудеться 6 листопада. У програмі заплановані виступи топменеджерів MacPaw﻿ та керівництва КПІ, виставка раритетної техніки Apple﻿, а також нетворкінг. Зокрема, директор з AI﻿ Володимир Кубицький розповість про можливості лабораторії, а Chief Technology & Innovation Officer MacPaw﻿ Віра Ткаченко поділиться досвідом кар'єрного зростання в IT. Крім того, Senior AI Engineer﻿ Максим Кметь розповість про технічні аспекти створення AI﻿-асистента для macOS﻿.

Окрім запуску лабораторії, MacPaw﻿ також планує запровадити програму стипендій для викладачів КПІ, яка має запрацювати на початку 2026 року.