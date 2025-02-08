Штучний інтелект виявився вражаюче точним у передбаченні магнітних бур

Наше Сонце є надзвичайно складним об'єктом, який не піддається точному прогнозуванню. Вчені можуть лише спостерігати за його фактичною поведінкою, щоб розуміти наслідки подій, котрі там стаються, зокрема спалахів на викидів плазми. У новому дослідженні автори показали, що ШІ може покращити наш аналіз цих інцидентів і передбачення подальших магнітних збурень на планеті.

Деталі

У новій статті йдеться про те, що алгоритми, навчені на десятиліттях сонячної активності, правильно побачили й проаналізували ознаки підвищеної активності в регіоні сонячних плям під назвою AR3664 у минулому, а отже можуть допомогти з майбутніми подіями, повідомляє 24 Канал з посиланням на arXiv.org, де опублікована поки що не рецензована робота вчених з Університету Генуї під керівництвом Сабріни Гуаставіно.

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Науковці застосували штучний інтелект для вирішення проблеми прогнозування. Для початку вони перевірили, чи зможе ШІ справитися з колосальною магнітною бурею, що спіткала Землю в травні 2024 року, проаналізувавши відповідні спалахи з регіону, позначеного як AR3664, а також корональні викиди маси, які ці спалахи спричинили.

Нагадаємо, масштабну магнітну бурю у травні минулого року спричинив спалах, класифікований як X8.7. Це надзвичайно велика сила, яка трапляється не так вже й часто. Так співпало, що Земля в цей самий час лежала на шляху викиду плазми, яка з величезною швидкістю неслася космосом, а потім зіткнулася з нашим магнітним полем. У результаті вчені зафіксували найсильнішу магнітну бурю рівня G5, а полярні сяйва дійшли аж за екватор, чого зазвичай не трапляється.

Використовуючи ШІ, команда спрямувала технологію машинного навчання на величезні обсяги раніше зібраних даних, щоб виявити складні закономірності, які було нелегко помітити за допомогою традиційних методів та людських міркувань. Подія 2024 року стала чудовою можливістю перевірити здатність ШІ прогнозувати сонячну активність. Головна мета полягала в тому, щоб передбачити не просто силу та тривалість магнітної бурі після спалаху, а саме виникнення сонячних спалахів, їхню зміну з часом, а також те, чи закінчиться спалах викидом корональної маси. Поки що ми не вміємо цього робити, але якщо наука отримає таку можливість, то це зрештою призведе до того, що ми зможемо краще передбачати геомагнітні бурі тут, на Землі.

Тож учені порівняли відповіді ШІ з фактичними даними й отримали вражаючі результати. Згідно з їхньою статтею, прогноз показав "безпрецедентну точність зі значним зменшенням невизначеностей порівняно з традиційними методами". Результати щодо часу польоту викиду до Землі та настання геомагнітної бурі також виявилися вражаюче точними.

Наслідки

Якщо стаття пройде рецензію і незалежні вчені підтвердять висновки, це може змінити ландшафт сонячних прогнозів назавжди.

Перебої в електромережах, зв'язку, GPS, руйнування супутників та інші наслідки є серйозною проблемою і можуть коштувати мільярдів доларів світовій економіці, якщо ми не будемо готові до інцидентів, схожих на травневу бурю, коли фермери зупинили посівну, бо їхні автономні трактори просто "зійшли з розуму", не розуміючи, де вони знаходяться.

Ілон Маск раніше втратив майже всю партію щойно запущених супутників Starlink, оскільки вони не встигли підготуватися й просто зламалися під впливом потоку сонячної радіації.

Згодом два наукові супутники наприкінці 2024 року впали в атмосферу й згоріли.

Якщо ШІ допоможе нам прогнозувати самі сонячні спалахи, а також краще розуміти силу майбутньої магнітної бурі, це дасть нам більше часу, щоб підготуватися й зберегти наші технології.