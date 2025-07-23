Spotify публікує AI-пісні від імені померлих виконавців без згоди

Spotify опинився в центрі скандалу через публікацію пісень, створених штучним інтелектом, на офіційних сторінках померлих артистів. Ці треки з'являються без дозволу їхніх спадкоємців чи лейблів, викликаючи обурення та питання про етику використання технологій.

Все почалося з того, що на офіційній сторінці Блейза Фолі, кантрі-співака, який помер у 1989 році, з'явилася нова пісня під назвою "Together". Цей трек, створений за допомогою штучного інтелекту, супроводжується зображенням, яке не має нічого спільного з реальним виглядом артиста, розповідає 24 Канал з посиланням на 404 Media.

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Композиція, за словами представників лейблу Lost Art Records, який керує спадщиною Фолі, не має жодного відношення до стилю чи творчості співака. Крейг МакДональд, власник лейблу, назвав цей трек "AI-шлаком", створеним алгоритмом, і зазначив, що будь-який фанат одразу зрозуміє підробку.

Подібна ситуація сталася і з іншими виконавцями. На сторінці Гая Кларка, відомого кантрі-співака, який помер у 2016 році, з'явився трек "Happened To You", також створений штучним інтелектом.

Ще одна пісня, "with you" від імені Дена Берка, була опублікована з аналогічним AI-зображенням.

Усі ці композиції мають позначку про авторське право від компанії Syntax Error, про яку немає жодної інформації.

Ці випадки відрізняються від інших ситуацій із AI-музикою на Spotify, де автори створюють треки під новими назвами. Тут же штучно створений контент приписується реальним артистам, які вже не можуть висловити свою позицію.

Після звернення до Spotify трек "Together" був видалений за порушення політики сервісу, але проблема залишається актуальною. Розповсюджувачем цього контенту виявилася платформа SoundOn, що належить TikTok і дозволяє завантажувати музику на різні сервіси.

Крейг МакДональд висловив занепокоєння, що подібні дії шкодять репутації артистів. Він вважає, що Spotify несе відповідальність за відсутність механізмів захисту від таких публікацій. За його словами, платформа могла б легко впровадити перевірку, щоб нові треки не з'являлися на офіційних сторінках без згоди власників. Він також наголосив, що для тих, хто не знайомий із творчістю Блейза Фолі, такі пісні можуть сприйматися як частина його спадщини, що вводить користувачів в оману.