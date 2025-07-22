Як ШІ виконуватиме роботу людини?

Аравінд Шрінівас вважає, що революція в автоматизації розпочнеться з інструмента, яким користуються всі офісні працівники – браузера. Його компанія Perplexity розробляє і готується випустити для всіх новий браузер Comet, який функціонуватиме не просто як пошукова система, а як справжній ШІ-агент, здатний виконувати багатоетапні завдання від початку до кінця, керуючи всім, що ви бачите на екрані, пише 24 Канал з посиланням на велике інтерв'ю директора для The Verge.

Дивіться також OpenAI представляє Агента ChatGPT, який виконує завдання, використовуючи ваш комп'ютер

За задумом розробників, такий агент може повністю взяти на себе обов'язки рекрутера. Наприклад, за одним запитом він зможе знайти інженерів, які навчалися в певному університеті та працювали в конкретній компанії, зібрати їхні профілі LinkedIn у таблицю, знайти контактні дані та підготувати персоналізовані електронні листи для розсилки. Шрінівас стверджує, що тижневий обсяг роботи рекрутера з пошуку та первинного контакту з кандидатами зведеться до одного промпту.

Схожий принцип застосовується і до роботи асистента. Надавши безпечний доступ до своїх облікових записів, як-от Gmail та Google Calendar, користувач може доручити ШІ-агенту, наприклад, планування зустрічей. Система зможе вести листування, узгоджувати графіки, вирішувати конфлікти в розкладі, оновлювати статуси в таблицях і готувати короткі звіти перед запланованими розмовами. Comet працює локально на пристрої користувача, що вирішує проблеми безпеки та конфіденційності, оскільки не вимагає передачі паролів на хмарні сервери.

Шрінівас упевнений, що останні перешкоди на шляху до повної автоматизації цих ролей зникнуть із появою нових потужних мовних моделей, таких як GPT-5 або Claude 4.5. Він бачить майбутнє, в якому браузер перетвориться на подобу операційної системи, де людина лише ставить завдання, а ШІ виконує всю рутинну роботу у фоновому режимі.

Хоча Шрінівас оптимістично дивиться на такий розвиток подій, вважаючи, що це звільнить час людей для відпочинку, така трансформація може призвести до масового скорочення робочих місць у відповідних сферах.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли той чи інший розробник прогнозує зникнення якоїсь професії. Ми чуємо про подібне вже тривалий час. І хоча ШІ дійсно вплинув на ринок праці, наразі більшість сходиться на думці, що ШІ не замінить людину. Натомість людина, яка використовує ШІ, замінить того, хто ним не користується. Тобто нас очікує здебільшого трансформація робочих завдань. Ми також уже бачили випадки, коли компанії, які раніше звільнили працівників, щоб замінити їх штучним інтелектом, тепер починають наймати назад, бо програма виявилась не настільки ефективною і вправною, як очікувалося. Тим часом деякі роботодавці понесли великі фінансові втрати через невдалу інтеграцію ШІ, а тепер змушені витрачати купу грошей на виправлення помилок.