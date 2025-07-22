Как ИИ будет выполнять работу человека?

Аравинд Шринивас считает, что революция в автоматизации начнется с инструмента, которым пользуются все офисные работники – браузера. Его компания Perplexity разрабатывает и готовится выпустить для всех новый браузер Comet, который будет функционировать не просто как поисковая система, а как настоящий ИИ-агент, способный выполнять многоэтапные задачи от начала до конца, управляя всем, что вы видите на экране, пишет 24 Канал со ссылкой на большое интервью директора для The Verge.

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По замыслу разработчиков, такой агент может полностью взять на себя обязанности рекрутера. Например, по одному запросу он сможет найти инженеров, которые учились в определенном университете и работали в конкретной компании, собрать их профили LinkedIn в таблицу, найти контактные данные и подготовить персонализированные электронные письма для рассылки. Шринивас утверждает, что недельный объем работы рекрутера по поиску и первичного контакта с кандидатами сведется к одному проипту.

Похожий принцип применяется и к работе ассистента. Предоставив безопасный доступ к своим учетным записям, например Gmail и Google Calendar, пользователь может поручить ИИ-агенту, например, планирование встреч. Система сможет вести переписку, согласовывать графики, решать конфликты в расписании, обновлять статусы в таблицах и готовить короткие отчеты перед запланированными разговорами. Comet работает локально на устройстве пользователя, что решает проблемы безопасности и конфиденциальности, поскольку не требует передачи паролей на облачные серверы.

Шринивас уверен, что последние препятствия на пути к полной автоматизации этих ролей исчезнут с появлением новых мощных языковых моделей, таких как GPT-5 или Claude 4.5. Он видит будущее, в котором браузер превратится в подобие операционной системы, где человек только ставит задачи, а ИИ выполняет всю рутинную работу в фоновом режиме.

Хотя Шринивас оптимистично смотрит на такое развитие событий, считая, что это освободит время людей для отдыха, такая трансформация может привести к массовому сокращению рабочих мест в соответствующих сферах.

Отметим, что это не первый случай, когда тот или иной разработчик прогнозирует исчезновение какой-то профессии. Мы слышим о подобном уже длительное время. И хотя ИИ действительно повлиял на рынок труда, пока большинство сходится во мнении, что ИИ не заменит человека. Зато человек, который использует ИИ, заменит того, кто им не пользуется. То есть нас ожидает в основном трансформация рабочих задач. Мы также уже видели случаи, когда компании, которые ранее уволили работников, чтобы заменить их искусственным интеллектом, теперь начинают нанимать обратно, потому что программа оказалась не столь эффективной и умелой, как ожидалось. Между тем некоторые работодатели понесли большие финансовые потери из-за неудачной интеграции ИИ, а теперь вынуждены тратить кучу денег на исправление ошибок.