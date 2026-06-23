ШІ посилює соціальну нерівність: чому багаті отримують більше переваг від технологій

Штучний інтелект міцно інтегрувався в наше життя, але користь від нього отримують не всі однаково. Нове дослідження показує, що рівень доходів та освіти безпосередньо впливає на те, чи зможете ви розпізнати алгоритми та використати їх на свою користь, чи станете їхньою жертвою.

Хто виграє від технологічного прогресу?

Масове впровадження штучного інтелекту, особливо його прихованих повсякденних функцій, створює нову форму цифрової нерівності. Про це йдеться у масштабному дослідженні, опублікованому в науковому журналі Information, Communication & Technology, про яке повідомляє EurekAlert. Команда дослідників під керівництвом професорки комунікацій Сай Ванг із Гонконзького баптистського університету проаналізувала дані понад 10 000 американців, щоб з'ясувати, як соціальний статус впливає на взаємодію з технологіями.

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Аналіз даних 10 087 дорослих жителів США, які зібрав Дослідницький центр Pew, показав чітку закономірність. Люди з вищим рівнем освіти й доходів значно краще обізнані про ШІ, частіше використовують ці інструменти та розуміють їхні переваги. При цьому саме освіта виявилася ключовим фактором.

Подолання цього розриву є критично важливим. Якщо про можливості ШІ знатимуть лише забезпечені та освічені люди, це лише посилить нерівність у суспільстві,

– наголошує професорка Сай Ванг.

Наприклад, кандидати на роботу, які знають, що компанії використовують ШІ для первинного відбору резюме, можуть адаптувати свої анкети. Ті ж, хто про це не здогадується, втрачають хороші вакансії без жодного шансу.

Що таке "прихований ШІ" та чим він небезпечний?

Багато алгоритмів працюють у фоновому режимі програм, якими ми користуємося щодня. Коли ви гортаєте стрічку соцмереж або вибираєте фільм за рекомендацією Netflix чи Spotify, ви взаємодієте зі штучним інтелектом. Він аналізує вашу поведінку та підлаштовує контент під ваші інтереси, хоча зовні це виглядає як звичайна робота платформи.

Дослідження виявило парадокс: загальне розуміння ШІ залежить не від того, чи користується людина нейромережами особисто, а від її загальної поінформованості. Багато людей сприймають персоналізовані рекомендації як випадковість чи нейтральний вибір системи.

Брак знань несе прямі загрози безпеці. Обізнані користувачі легше розпізнають діпфейки та маніпуляції, тоді як люди з низьким рівнем цифрової грамотності частіше стають жертвами обману в мережі.

Міф про полегшення праці: ШІ додає роботи

Поки одні намагаються розібратися з алгоритмами, інші вже відчувають їхній тиск на робочому місці. Масштабний аналіз компанії ActivTrak, який охопив 443 мільйони робочих годин 164 тисяч працівників, повністю руйнує міф про те, що ШІ полегшує роботу.

Інтеграція технологій насправді перекроює робочий день не на користь працівника:

Час на комунікацію зріс більш ніж удвічі.

Використання бізнес-систем збільшилося на 94%.

Рівень глибокої концентрації впав на 9% через постійне відволікання на написання промптів та перевірку згенерованих даних.

Користувачі нейромереж також працюють довше за колег, які не використовують ШІ.

При цьому технологію у щоденній роботі вже застосовують 80% співробітників.

Нове покоління кіберзагроз та прогнози розробників

Швидкий розвиток технологій викликає занепокоєння і на державному рівні. Розвідувальні відомства альянсу "П'ять очей" (США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія) виступили зі спільною заявою. Раніше вони попередили, що вже за кілька місяців з'являться надпотужні моделі ШІ (зокрема рівня Mythos або Fable від компанії Anthropic), здатні здійснювати руйнівні кібератаки проти урядів та бізнесу.

У Google DeepMind також прогнозують, що створення повноцінного штучного інтелекту, який зрівняється з людиною або перевершить її, є питанням найближчих кількох років. Вплив ШІ порівнюють із промисловою революцією, але у стократ більшому масштабі – процеси відбуватимуться вдесятеро швидше та масштабніше. Головна проблема полягає в тому, що ШІ є технологією подвійного призначення, а розробка триває в умовах жорсткого геополітичного суперництва.

Як подолати нову цифрову прірву?

Традиційний підхід до подолання цифрової нерівності більше не працює. Просто надати людям доступ до інтернету чи комп'ютерів недостатньо, адже взаємодія з ШІ часто відбувається непомітно. Науковці наголошують на необхідності проведення інформаційних кампаній та семінарів простою мовою для громад з низьким рівнем доходів.

Паралельно у світі роблять перші спроби врегулювати технологію та встановити моральні межі: