ШІ проти бюрократії

Міністерство оборони США офіційно закликало своїх співробітників використовувати внутрішній інструмент генеративного штучного інтелекту під назвою GenAI.mil для виконання рутинних адміністративних завдань. Керівництво відомства прагне радикально підвищити ефективність роботи персоналу, особливо в питаннях підготовки численних звітів, пише видання TechRadar.

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Проблема надмірної завантаженості адміністративною роботою в оборонному секторі США з кожним роком стає дедалі гострішою. Статистика свідчить про значне зростання бюрократичного тиску: якщо у 2000 році Пентагон надсилав до Конгресу близько 500 звітів, то до 2020 року це число зросло до 1400 документів на рік. Кожен такий звіт потребує ретельного збору даних, аналізу та форматування, що відволікає фахівців від більш пріоритетних завдань національної безпеки.

Використовуйте GenAI.mil, робіть усе, що у ваших силах,

– прокоментував головний технічний директор Еміль Майкл під час свого нещодавнього виступу.

Він навів конкретний приклад того, як технології трансформують робочий процес. За словами Майкла, підготовка одного юридично обов'язкового звіту для Конгресу, яка раніше забирала близько 200 годин робочого часу персоналу, тепер може тривати лише 5 годин. Для цього співробітнику достатньо завантажити необхідні вихідні документи в систему, а ШІ сформує чернетку звіту. Це дозволяє зекономити величезні ресурси, враховуючи, що такі документи часто є шаблонними й читає їх лише обмежене коло осіб.

Що таке GenAI.mil

Платформа GenAI.mil не є розробкою "з нуля". Вона функціонує як централізований вузол, що об'єднує сторонні інструменти штучного інтелекту військового класу:

Зокрема, система надає доступ до таких технологій, як Gemini для державних установ від компанії Google.

Відомо також, що OpenAI співпрацює з Пентагоном після того, як це відмовилася робити компанія Anthropic. Тож, імовірно, військова версія ChatGPT також є у складі.

Можна не сумніватись, що і Ілон Маск надав доступ до свого Grok, оскільки ще у 2025 році xAI розробила спеціальну версію для державних та оборонних відомств під назвою Grok Gov.

Важливо, що Пентагон свідомо розробив архітектуру, яка дозволяє уникати залежності від одного постачальника (vendor lock), забезпечуючи гнучкість у довгостроковій перспективі.

Проєкт запустили у грудні 2025 року, і він швидко набув популярності. За попередніми оцінками, щодня платформою користуються приблизно 1,5 мільйона осіб із загального штату Міністерства оборони, який налічує близько 3,5 мільйона працівників. Це означає, що понад дві п'ятих усіх співробітників відомства вже інтегрували нейромережі у свою діяльність.

Міністерство використовує американський комерційний геній, і ми впроваджуємо генеративний ШІ в наш щоденний бойовий ритм,

– заявив міністр оборони Піт Хегсет наприкінці 2025 року.

Успіх впровадження GenAI.mil пояснюють тим, що керівництво Пентагону змогло оперативно усунути невизначеність щодо правил використання нової технології. Раніше працівники часто не розуміли, де саме можна застосовувати ШІ та які існують обмеження. Командування фактично "прорвалося" крізь ці сумніви, запропонувавши чіткі інструкції та легкий у використанні інтерфейс.

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Людина лишається в системі й несе відповідальність за ШІ

Попри високий рівень автоматизації, людський фактор залишається вирішальним. Відомство встановило жорстке правило: співробітники несуть повну відповідальність за кінцевий результат. Кожен згенерований ШІ текст працівники повинні ретельно перевірити перед поданням. Це критично важливо для збереження точності та дотримання безпекових стандартів, оскільки навіть найдосконаліші алгоритми можуть припускатися помилок.

Наразі оборонне відомство продовжує збирати кейси використання системи, щоб і надалі оптимізувати робочі процеси та вивільняти час фахівців для завдань із вищою доданою вартістю.