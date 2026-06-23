Кто выигрывает от технологического прогресса?

Массовое внедрение искусственного интеллекта, особенно его скрытых повседневных функций, создает новую форму цифрового неравенства. Об этом говорится в масштабном исследовании, опубликованном в научном журнале Information, Communication & Technology, о котором сообщает EurekAlert. Команда исследователей под руководством профессора коммуникаций Сай Ванг из Гонконгского баптистского университета проанализировала данные более 10 000 американцев, чтобы выяснить, как социальный статус влияет на взаимодействие с технологиями.

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Анализ данных 10 087 взрослых жителей США, собранных Исследовательским центром Pew, показал четкую закономерность. Люди с более высоким уровнем образования и доходов значительно лучше осведомлены об ИИ, чаще используют эти инструменты и понимают их преимущества. При этом именно образование оказалось ключевым фактором.

Преодоление этого разрыва имеет критически важное значение. Если о возможностях ИИ будут знать только обеспеченные и образованные люди, это только усугубит неравенство в обществе,

– подчеркивает профессор Сай Ванг.

Например, соискатели, знающие, что компании используют ИИ для первичного отбора резюме, могут адаптировать свои анкеты. Те же, кто об этом не догадывается, теряют хорошие вакансии, не имея ни малейшего шанса.

Что такое "скрытый ИИ" и чем он опасен?

Многие алгоритмы работают в фоновом режиме приложений, которыми мы пользуемся каждый день. Когда вы просматриваете ленту в соцсетях или выбираете фильм по рекомендации Netflix или Spotify, вы взаимодействуете с искусственным интеллектом. Он анализирует ваше поведение и подстраивает контент под ваши интересы, хотя снаружи это выглядит как обычная работа платформы.

Исследование выявило парадокс: общее понимание ИИ зависит не от того, пользуется ли человек нейросетями лично, а от его общей осведомленности. Многие люди воспринимают персонализированные рекомендации как случайность или нейтральный выбор системы.

Недостаток знаний несет прямые угрозы безопасности. Осведомлённые пользователи легче распознают дипфейки и манипуляции, тогда как люди с низким уровнем цифровой грамотности чаще становятся жертвами обмана в сети.

Миф об облегчении труда: ИИ добавляет работы

Пока одни пытаются разобраться с алгоритмами, другие уже ощущают их давление на рабочем месте. Масштабный анализ компании ActivTrak, охвативший 443 миллиона рабочих часов 164 тысяч сотрудников, полностью развенчивает миф о том, что ИИ облегчает работу.

Интеграция технологий на самом деле перестраивает рабочий день не в пользу работника:

время на коммуникацию увеличилось более чем вдвое.

Использование бизнес-систем увеличилось на 94%.

Уровень глубокой концентрации снизился на 9% из-за постоянного отвлечения на написание промптов и проверку сгенерированных данных.

Пользователи нейросетей также работают дольше, чем их коллеги, не использующие ИИ.

При этом технологию в повседневной работе уже применяют 80% сотрудников.

Новое поколение киберугроз и прогнозы разработчиков

Быстрое развитие технологий вызывает беспокойство и на государственном уровне. Разведывательные ведомства альянса "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) выступили с совместным заявлением. Ранее они предупредили, что уже через несколько месяцев появятся сверхмощные модели ИИ (в частности, уровня Mythos или Fable от компании Anthropic), способные осуществлять разрушительные кибератаки против правительств и бизнеса.

В Google DeepMind также прогнозируют, что создание полноценного искусственного интеллекта, который сравняется с человеком или превзойдет его, – вопрос ближайших нескольких лет. Влияние ИИ сравнивают с промышленной революцией, но в стократно большем масштабе – процессы будут происходить в десять раз быстрее и масштабнее. Главная проблема заключается в том, что ИИ является технологией двойного назначения, а его разработка ведётся в условиях жесткого геополитического соперничества.

Как преодолеть новую цифровую пропасть?

Традиционный подход к преодолению цифрового неравенства больше не работает. Просто предоставить людям доступ к интернету или компьютерам недостаточно, ведь взаимодействие с ИИ часто происходит незаметно. Ученые подчеркивают необходимость проведения информационных кампаний и семинаров на доступном языке для сообществ с низким уровнем доходов.

Параллельно в мире предпринимаются первые попытки урегулировать использование технологий и установить моральные границы: