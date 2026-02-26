ChatGPT налякав українку сплутавши USB-донгл від мишки з прихованою камерою

У Threads українка розповіла, як знайшла вдома невідомий пристрій із Type-C портом. Вона не змогла одразу ідентифікувати девайс і звернулася по допомогу до ChatGPT, але і він не дуже допоміг зробивши тільки гірше.

ChatGPT припустив, що це прихована камера, і жінка серйозно занепокоїлася, розповідає 24 Канал. Згодом з'ясувалося, що "шпигунський ґаджет" – це звичайний USB-приймач від бездротової мишки.

Дивіться також Неочікувані результати дослідження Microsoft: ШІ тупішає від спілкування з людьми

ChatGPT знову помилився?

Історію опублікувала користувачка Threads Олена Титаренко. За її словами, вона ввімкнула робот-пилосос і пішла на прогулянку з собакою. Повернувшись додому, жінка побачила на підлозі невідомий пристрій із портом Type-C.

Питаю в чатагпт, а він мені каже, що це прихована камера,

– написала Олена.

Таке припущення налякало жінку, адже вона також помітила, що дверне вічко було відкритим зсередини – і не могла згадати, чи робила це сама.



Відповідь ChatGPT налякала жінку / Скриншот зі сторінки Олени Титаренко

Ситуація виглядала тривожною, і користувачка навіть замислилася над зверненням до поліції. Однак замість паніки вона вирішила перевірити маркування пристрою через пошук.

У результаті з'ясувалося, що "підозрілий ґаджет" – це звичайний донгл, тобто USB-приймач для бездротової мишки.

Історія швидко розлетілася мережею як кумедний приклад того, як штучний інтелект може помилятися в інтерпретації зображень або описів предметів. Подібні моделі здатні робити припущення, але не завжди мають повний контекст ситуації, що іноді призводить до хибних висновків.

Водночас випадок ще раз нагадав: відповіді ШІ варто сприймати критично, особливо коли йдеться про потенційно небезпечні або чутливі теми.

Більше курйозних історій з ШІ

ШІ частенько помиляється у своїх відповідях, до того ж він справді поганенько "бачить" зображення, тож такі випадки не рідкість. Гірше, коли алгоритми спричиняють справді чималі проблеми.

Нещодавно автономний AI-агент MJ Rathbun розкритикував розробника Matplotlib після відхилення його коду на GitHub, звинувативши його в упередженості. Все закінчилося тим, що опублікував особистий критичний пост про розробника.

Інший доволі популярний агент OpenClaw отримав завдання організувати поштову скриньку дослідниці Meta, натомість він спричинив хаос, видаляючи листи та ігноруючи команди про зупинку.

Крім того, в дослідженні поведінки ШІ, алгоритми без вагань застосували ядерну зброю в переважній більшості сценаріїв військових симуляцій. Щобільше, ШІ часто припускається помилок в умовах невизначеності, що може призводити до небажаної ескалації конфліктів.