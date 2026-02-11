Електрика з вітру у рюкзаку: представлено портативний вітрогенератор для мандрівників

Компанія Aurea Technologies представила на виставці CES 2026 вкрай цікавий ґаджет — Shine Turbine 2.0. Це компактний вітрогенератор, здатний забезпечити енергією весь табір під час відпочинку на природі.

Пристрій розміром з велику пляшку легко поміщається у звичайний рюкзак і працює незалежно від сонячного світла, перетворюючи силу вітру на заряд для смартфонів, ноутбуків та іншої техніки, розповідає SlashGear.

Як працює цей кишеньковий вітрогенератор та на що він здатний?

Shine 2.0 важить близько 1,36 кілограма, що робить його зручним супутником для тривалих мандрівок далеко від цивілізації. Конструкція пристрою продумана до дрібниць: усередині корпусу заховано щоглу, кілочки та розтяжки для встановлення.

Процес монтажу досить простий – після закріплення на землі турбіна самостійно розвертається за вітром для максимальної ефективності.

Чим цікавий Shine 2.0?

Пристрій має вбудований акумулятор ємністю 12 000 мАг та один порт USB-C із вихідною потужністю 75 Вт, що дозволяє швидко заряджати більшість сучасних девайсів. За потреби можна докупити адаптер для підключення до великих зарядних станцій.



Shine 2.0 це генератор і павербанк в одному ґаджеті / Фото Aurea Technologies

Швидкість зарядки безпосередньо залежить від сили вітру. За потужних поривів до 45 кілометрів на годину смартфон можна повністю зарядити лише за 17 хвилин, а ноутбук – менш ніж за дві години.

Якщо ж дутиме лише легкий бриз зі швидкістю близько 13 кілометрів на годину, процес триватиме значно довше: до 12 годин для телефона та до 75 годин для лептопа.

Головна перевага Shine 2.0 над сонячними панелями полягає в тому, що він працює цілодобово, накопичуючи енергію у внутрішній батареї навіть вночі. Корпус захищений від пилу та бризок води за стандартом IP54.

Shine 2.0 – дивіться відео:

Хоча в повний штиль пристрій буде малокорисним, розробники зазначають, що в більшості місць рух повітря достатній для генерації електрики. Зараз гаджет доступний для попереднього замовлення на платформі Indiegogo.