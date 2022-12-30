13-річний шахрай тероризує користувачів Discord, виманюючи тисячі доларів

На ігровій платформі Discord знайшли неповнолітнього афериста, який заробляє десятки тисяч доларів на викраденні чужих облікових записів. Він не впускає можливості похвалитися своїми "здобутками".

Дитина, чиє ім'я залишається невідомим, краде ігрові монети й дорогі предмети, отримуючи дохід у кілька тисяч або навіть десятків тисяч доларів на тиждень. Він поговорив із виданням IGN, заявивши, що йому всього 13 років.

Цікаво Кількість шкідливих програм для Windows у 5000 разів вища, ніж на macOS

Як це працює

Журналіст Люк Вінкі, природно, спочатку не повірив своєму співрозмовнику, вважаючи, що у такому віці неможливо організувати шахрайську діяльність подібних масштабів. Однак за текстовим листуванням послідував голосовий дзвінок. Тут на нього чекав сюрприз: "Як тільки ми з'єдналися, з мого телефону затріщав виразний, передпубертатний голос", – пише автор статті.

Я витрачаю гроші на друзів та інше. Я купую щось на Amazon для своєї кімнати тощо. Мої батьки не знають. Вони запитують, де я беру гроші на все. Я просто виправдовуюся, і вони мені вірять,

– цитує неназваного співрозмовника Люк Вінкі.

Неповнолітній хакер також розповів, що нещодавно придбав ігровий комп'ютер у комплекті з відеокартою GeForce RTX 3090. Він коштував 2600 євро.

Метод, яким він користується, дуже простий:

Місцем злочину є популярна гра Roblox, де шахрай знаходить багатих гравців.

Визначає він їх за наявністю дорогих віртуальних предметів.

Хлопець зв'язується з ними, входить у довіру, а потім підсовує фішингове посилання, яке в підсумку призводить до викрадення акаунта.

Вхід у гру захищений PIN-кодом, але його можна підібрати за допомогою спеціального скрипта, який, за словами хакера, він сам написав.

Я написав скрипт, який називається "зломщик пін-кодів". Я запускаю його, зламую їхній PIN-код, і він автоматично скасовує перевірку їх електронної пошти,

– розповів невідомий.

Щоб приховати сліди свого злочину, шахрай використовує онлайн-магазин Roblox, перепродуючи віртуальні предмети з одного акаунта в інший. Так стає неможливо відстежити, кому той чи інший предмет належав спочатку.

Примітно, що, він навіть просив журналіста назвати його нік, щоб залучити клієнтів, охочих придбати прокачані акаунти або віртуальні предмети.

В одному з чатів Discord Roblox хлопець також надав скриншот зламаного ним акаунта. У гаманці можна було побачити 467 985 Robux, що еквівалентно приблизно 5850 доларам США.

У Roblox продаються дуже дорогі віртуальні предмети, зокрема створені у співпраці з відомими брендами – наприклад, Vans або Louis Vuitton. Ошуканими жертвами часто стають такі ж школярі, які витрачають на гру всі свої кишенькові гроші або заощадження батьків.