Дитина, чиє ім'я залишається невідомим, краде ігрові монети й дорогі предмети, отримуючи дохід у кілька тисяч або навіть десятків тисяч доларів на тиждень. Він поговорив із виданням IGN, заявивши, що йому всього 13 років.
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Як це працює
Журналіст Люк Вінкі, природно, спочатку не повірив своєму співрозмовнику, вважаючи, що у такому віці неможливо організувати шахрайську діяльність подібних масштабів. Однак за текстовим листуванням послідував голосовий дзвінок. Тут на нього чекав сюрприз: "Як тільки ми з'єдналися, з мого телефону затріщав виразний, передпубертатний голос", – пише автор статті.
Я витрачаю гроші на друзів та інше. Я купую щось на Amazon для своєї кімнати тощо. Мої батьки не знають. Вони запитують, де я беру гроші на все. Я просто виправдовуюся, і вони мені вірять,
– цитує неназваного співрозмовника Люк Вінкі.
Неповнолітній хакер також розповів, що нещодавно придбав ігровий комп'ютер у комплекті з відеокартою GeForce RTX 3090. Він коштував 2600 євро.
Метод, яким він користується, дуже простий:
- Місцем злочину є популярна гра Roblox, де шахрай знаходить багатих гравців.
- Визначає він їх за наявністю дорогих віртуальних предметів.
- Хлопець зв'язується з ними, входить у довіру, а потім підсовує фішингове посилання, яке в підсумку призводить до викрадення акаунта.
- Вхід у гру захищений PIN-кодом, але його можна підібрати за допомогою спеціального скрипта, який, за словами хакера, він сам написав.
Я написав скрипт, який називається "зломщик пін-кодів". Я запускаю його, зламую їхній PIN-код, і він автоматично скасовує перевірку їх електронної пошти,
– розповів невідомий.
Щоб приховати сліди свого злочину, шахрай використовує онлайн-магазин Roblox, перепродуючи віртуальні предмети з одного акаунта в інший. Так стає неможливо відстежити, кому той чи інший предмет належав спочатку.
В одному з чатів Discord Roblox хлопець також надав скриншот зламаного ним акаунта. У гаманці можна було побачити 467 985 Robux, що еквівалентно приблизно 5850 доларам США.
У Roblox продаються дуже дорогі віртуальні предмети, зокрема створені у співпраці з відомими брендами – наприклад, Vans або Louis Vuitton. Ошуканими жертвами часто стають такі ж школярі, які витрачають на гру всі свої кишенькові гроші або заощадження батьків.