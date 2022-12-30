Ребенок, чье имя остается неизвестным, ворует игровые монеты и дорогие предметы, получая доход в несколько тысяч или даже десятков тысяч долларов в неделю. Он побеседовал с изданием IGN, заявив, что ему всего 13 лет.

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Как это работает

Журналист Люк Винки, естественно, поначалу не поверил своему собеседнику, считая, что в этом возрасте невозможно организовать мошенническую деятельность подобных масштабов. Однако за текстовой перепиской последовал голосовой звонок. Здесь его ждал сюрприз: "Как только мы соединились, с моего телефона затрещал отчетливый, предпубертатный голос", – пишет автор статьи.

Я трачу деньги на друзей и прочее. Я покупаю что-то на Amazon для своей комнаты и так далее. Мои родители не знают. Они спрашивают, где я беру деньги на все. Я просто оправдываюсь, и они мне верят,

– цитирует неназванного собеседника Люк Винки.

Несовершеннолетний хакер рассказал, что недавно приобрел игровой компьютер в комплекте с видеокартой GeForce RTX 3090. Он стоил 2600 евро.

Метод, которым он пользуется, очень прост:

Местом преступления является популярная игра Roblox, где мошенник находит богатых игроков.

Определяет их по наличию дорогих виртуальных предметов.

Парень связывается с ними, входит в доверие, а затем подсовывает фишинговую ссылку, которая в итоге приводит к похищению аккаунта.

Вход в игру защищен PIN-кодом, но его можно подобрать с помощью специального скрипта, который, по словам хакера, он сам написал.

Я написал скрипт, который называется "взломщик пин-кодов". Я запускаю его, взламываю их PIN-код, и он автоматически отменяет проверку их электронной почты,

– рассказал неизвестный.

Чтобы скрыть следы своего преступления, мошенник использует онлайн-магазин Roblox, перепродавая виртуальные предметы из одного аккаунта в другой. Так невозможно отследить, кому тот или иной предмет принадлежал сначала.

Примечательно, что собеседник издания IGN совершенно не скрывался, он даже просил журналиста назвать его ник, чтобы привлечь клиентов, желающих приобрести прокачанные аккаунты или виртуальные предметы.

В одном из чатов Discord Roblox парень также предоставил скриншот взломанного им аккаунта. В кошельке можно было увидеть 467 985 Robux, что эквивалентно примерно 5850 долларам США.

В Roblox продаются очень дорогие виртуальные предметы, в том числе созданные в сотрудничестве с известными брендами – например, Vans или Louis Vuitton. Обманутыми жертвами часто становятся такие же школьники, которые тратят на игру все свои карманные деньги или сбережения родителей.