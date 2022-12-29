Данные показывают, что для Windows появилось около 70 миллионов новых образцов вредоносного программного обеспечения, что значительно превышает показатель macOS, где было зафиксировано только около 12 000 новых вирусов. Таким образом, количество вредоносных файлов на Windows выше более чем в 5 000 раз. Для Linux злоумышленники создали около 2 миллионов вредоносных программ.

Интересно Хакеры развлекались, вызывая спецназ к жертвам, а рейды транслировали через взломанные камеры.

Статистика

Весьма интересен тот факт, что хотя общее количество вредоносного программного обеспечения для Windows, безусловно, очень высоко, темпы роста постоянно снижаются с сентября.

Другая картина с macOS: здесь количество вирусов относительно низкое, но темпы появления новых резко выросли в ноябре и декабре.

Ситуация с Linux является, пожалуй, наиболее впечатляющей, поскольку об этой операционной системе, кажется, вообще забыли. Темпы появления новых вредоносных программ были крайне низкими с июня и остаются таковыми до сих пор.

AV-TEST — независимая организация, изучающая и оценивающая антивирусное программное обеспечение и пакеты безопасности для популярных операционных систем по разным критериям. Она регулярно тестирует антивирусное, антишпионское и брандмауэрное программное обеспечение для его разработчиков и различных профильных журналов. Результаты своего тестирования компания публикует каждые два месяца, сообщая кому предоставила соответствующую сертификацию.

Напомним, недавно американское ФБР сообщило о росте количества случаев использования хакерами рекламы для проведения атак. Преступники создают копии популярных сайтов, заказывают их рекламу в Google или Bing, демонстрируя пользователям поддельные ресурсы на первых позициях в результатах поиска. Поэтому федеральные агенты советуют устанавливать блокировщики рекламы, способные убрать такие объявления.