Правоохранители рассказывают, что двое мужчин из Висконсина и Северной Каролины успешно взломали более десятка "умных" камер наблюдения Ring, подключенных к интернету. Они открыто насмехались над офицерами полиции, а результат своего "пранка" транслировали в социальных сетях в прямом эфире.

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Что известно

Американские власти уже выдвинули обвинения. Следствие сообщает, что для взлома камер Кия Нельсон, Джеймс Томас Эндрю Маккарти и третий неназванный сообщник использовали простую схему:

Сначала они собственными методами узнавали логины и пароли жертв почтовых ящиков Yahoo.

После этого определяли, есть ли у владельца скомпрометированного аккаунта регистрация в Ring, где используются те же учетные данные.

Если ответ оказывался положительным, хакеры захватывали контроль над камерой и собирали больше информации о владельцах девайса.

После успешного взлома злоумышленники связывались с экстренными службами и совершали вызовы под разными предлогами. Причины, судя по всему, выбирали серьезные – чтобы в дом жертвы приехал спецназ.

В одном из случаев, произошедшем 8 ноября 2020 года, Нельсон и его неназванный сообщник получили доступ к камере Ring в городе Вест-Ковина, а затем вызвали полицию к владельцам устройства. Во время звонка хакер прикинулся девочкой, которая сообщила, что ее родители пьют и стреляют из оружия. После приезда спецназа, Нельсон использовал камеру Ring, чтобы через нее "устно угрожать и смеяться над полицейскими Вест-Ковины".

Сообщается, что злоумышленники могли совершить 11 аналогичных атак в течение той же недели. Инциденты были зафиксированы по всей территории Соединенных Штатов.

Сейчас Нельсона (который уже находится в тюрьме по другому делу) и Маккарти обвиняют в сговоре с целью умышленного неавторизованного доступа к компьютерам, а также кражи личности в отягчающих обстоятельствах. Пока неясно, какой приговор они могут получить.