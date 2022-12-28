Правоохоронці розповідають, що двоє чоловіків з Вісконсіна та Північної Кароліни успішно зламали більше десятка "розумних" камер спостереження Ring, підключених до інтернету. Вони відкрито глузували з офіцерів поліції, а результат свого "пранку" транслювали в соціальних мережах у прямому ефірі.

Цікаво У даркнеті з'явилася база даних користувачів Twitter небачених раніше масштабів

Що відомо

Американська влада вже висунула звинувачення. Слідство повідомляє, що для злому камер Кія Нельсон, Джеймс Томас Ендрю Маккарті та третій неназваний спільник використали просту схему:

Спочатку вони власними методами дізнавалися логіни та паролі жертв від поштових скриньок Yahoo.

Після цього визначали, чи є у власника скомпрометованого облікового запису реєстрація в Ring, де використовуються ті ж облікові дані.

Якщо відповідь виявлялася позитивною, хакери захоплювали контроль над камерою та збирали більше інформації про власників девайсу.

Після успішного злому зловмисники зв'язувалися з екстреними службами та здійснювали виклики під різними приводами. Причини, судячи з усього, вибирали серйозні – щоб до будинку жертви приїхав спецназ.

В одному з випадків, що стався 8 листопада 2020 року, Нельсон та його неназваний спільник отримали доступ до камери Ring у місті Вест-Ковіна, а потім викликали поліцію до власників пристрою. Під час дзвінка хакер прикинувся дівчинкою, яка "повідомила, що її батьки п'ють і стріляють зі зброї". Після приїзду спецназу, Нельсон використав камеру Ring, щоб через неї "усно погрожувати та глузувати з поліцейських Вест-Ковіни".

Повідомляється, що зловмисники могли здійснити 11 аналогічних атак протягом того ж тижня. Інциденти було зафіксовано по всій території Сполучених Штатів.

Зараз Нельсона (який вже перебуває у в'язниці по іншій справі) і Маккарті звинувачують у змові з метою навмисного неавторизованого доступу до комп'ютерів, а також крадіжки особи за обтяжливих обставин. Поки неясно, який вирок вони можуть отримати.