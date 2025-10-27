Цей військовий шолом зі штучним інтелектом перетворить будь-кого на суперсолдата

Компанія Anduril представила інноваційну систему EagleEye. Це не просто захисний шолом, а комплексне рішення на базі штучного інтелекту, що розширює можливості бійця на полі бою та інтегрує його в єдину мережу обміну даними, надаючи майже надлюдські здібності.

Чим EagleEye відрізняється від звичайного військового спорядження?

Часи, коли військовий шолом був лише металевим захистом для голови, який іноді використовували як умивальник, давно минули. Сучасні солдати перевантажені різноманітною електронікою, яка часто більше заважає, ніж допомагає. Яскравим прикладом є окуляри нічного бачення — хоч вони й дають величезну перевагу в темряві, проте мають обмежене поле зору, надають мало інформації та є надзвичайно важкими й незручними, пише 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Система EagleEye від Anduril покликана усунути ці проблеми. Розробники прагнули не просто покращити можливості бійця, а й зробити спорядження значно комфортнішим. Це модульна система, що складається з балістичного шолома, бронепластини та змінних окулярів. На відміну від громіздких приладів, які виступають з-перед обличчя та створюють навантаження на шию, вся оптика й датчики в EagleEye інтегровані безпосередньо в шолом.



Шолом EagleEye / Фото Anduril

Замість стандартних окулярів використовуються змінні версії: прозорі з доповненою реальністю для денного часу, непрозорі для нічного бачення, а також варіанти, що поєднують зображення з різних спектрів.



EagleEye надає солдату "рентгенівський" зір / Фото Anduril



Мультиспектральний дисплей EagleEye / Фото Anduril

Найцікавішим тут є те, що для повного захисту обличчя окуляри можна замінити на цільний балістичний щиток від чола до підборіддя.



Засновник Anduril Палмер Лакі у повноцінному балістичному захисному щитку для обличчя / Фото Anduril

Ключова перевага EagleEye – це надання солдату "надчуттів":

Наприклад, балістичний шолом має вбудовані навушники, які не лише захищають слух, а і є частиною системи зв'язку. Вони здатні посилювати слух, дозволяючи розрізняти звуки та мову на значно більшій відстані.

Також система може виявляти постріли й миттєво позначати їхнє джерело на візуальному дисплеї. Цей дисплей отримує дані не лише від власних датчиків, але й від інших солдатів, дронів та інших платформ.

Система також здатна виявляти й визначати місцезнаходження радіосигналів та фіксувати спроби наведення на ціль за допомогою лазера. Водночас у штабі командири можуть переглядати тривимірну модель зони бойових дій для відстеження та координації підрозділів.

Уся інформація об'єднується в єдину тривимірну картину навколишнього середовища з панорамним оглядом понад 200 градусів завширшки та 100 градусів заввишки. Завдяки цьому боєць бачить крізь перешкоди, де можуть ховатися вороги.



EagleEye направляє прицілювання з гвинтівки / Фото Anduril

Серцем системи є мережева платформа штучного інтелекту Anduril Lattice, здатна обробляти тисячі потоків даних в автономному режимі. Вона працює настільки швидко, що час оновлення програмного забезпечення скоротився з двох днів до 15 хвилин. На полі бою ШІ діє як помічник, допомагаючи в розпізнаванні цілей, плануванні маршрутів, фільтрації комунікацій та виявленні критичних загроз, що зменшує навантаження на солдата.

За словами засновника Anduril Палмера Лакі, компанія прагнула створити не просто новий інструмент, а справжнього напарника для військових. Він зазначив, що ідея про ШІ-асистента, вбудованого в дисплей, існувала десятиліттями, але EagleEye став першим реальним втіленням цієї концепції.



EagleEye – це повноцінна система на базі штучного інтелекту / Фото Anduril

Компанія Anduril зазначає, що в її шоломі використані технології таких корпорацій, як Meta, OSI, Qualcomm та Gentex Corporation. Вони свого часу інвестували мільярди в доповнену реальність, міцні окуляри, обчислювальні, сенсорні та балістичні шоломи. Це дало можливість не розробляти все це з нуля, а взяти найкраще з готового. Такий підхід знижує витрати, прискорює розробку та забезпечує шлях до постійного оновлення.