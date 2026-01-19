В Антарктиді відкрили унікальне сховище льодових кернів із гірських льодовиків

В Антарктиді офіційно запрацювало перше у світі довготривале сховище кернів гірського льоду. Два зразки з Альп уже перебувають у спеціальній крижаній печері, де екстремально низька температура дозволяє зберегти свідчення атмосфери та клімату Землі на століття вперед.

Навіщо людству сховище льоду на іншому кінці планети?

У серці Антарктичного плато на французько-італійській станції Concordia Station почало роботу перше в історії сховище льодових кернів гірських льодовиків. Проєкт реалізувала Ice Memory Foundation, яка з 2015 року займається збереженням льодових архівів планети для майбутніх поколінь науковців, повідомляє 24 Канал з посиланням на фонд CNRS.

Першими мешканцями так званого Ice Memory Sanctuary стали два керни з Альпійського регіону. Один із них отримали ще у 2016 році з льодовика Монблан, з району Коль-дю-Дом у Франції, інший – у 2025 році з льодовика Гран-Комбен у Швейцарії. Обидва зразки вважаються особливо цінними, адже походять із льодовиків, які швидко тануть і можуть зникнути вже в найближчі десятиліття.

Подорож льоду до його нового дому тривала понад п’ятдесят днів:

Керни масою близько 1,7 тонни вирушили з італійського Трієста на борту наукового криголама Laura Bassi.

Увесь маршрут – через Середземне море, Атлантичний і Тихий океани, Південний океан і море Росса – зразки зберігалися при температурі мінус 20 градусів Цельсія.

Після прибуття на станцію Маріо Цуккеллі їх спеціальним літаком, без підігріву вантажного відсіку, доставили вглиб континенту на висоту близько 3 200 метрів – до станції Concordia.

Саме там і розташоване нове сховище. Ice Memory Sanctuary – це крижана печера завдовжки 35 метрів і приблизно 5 метрів заввишки та завширшки, вирубана в ущільнених шарах снігу на глибині близько 9 метрів від поверхні. Унікальність об’єкта полягає в тому, що він не потребує жодного механічного охолодження. Стабільна природна температура Антарктиди – близько мінус 52 градусів Цельсія протягом усього року – гарантує збереження льоду без ризику танення чи деградації.



Так зазвичай виглядають керни льоду, які дістають із величезної глибини в Антарктиді. На цьому знімку зображений не той самий керн, який помістили в сховище / Фото Heidi Roop/NSF

Чому важливо зберігати такі зразки?

У льодових шарах зафіксовані бульбашки повітря, частинки пилу, аерозолі та сліди забруднювачів, які відображають стан атмосфери сотні й тисячі років тому. Для науковців майбутнього це буде справжня капсула часу, що дозволить досліджувати клімат минулого навіть у разі повного зникнення гірських льодовиків.

За даними науковців, із початку 2000 року льодовики у світі втратили від 2 до 39 відсотків льоду в окремих регіонах і близько 5 відсотків у глобальному масштабі, йдеться в дослідження на сторінках журналу Nature. Разом із льодом зникає і унікальна кліматична інформація, яка допомагає краще розуміти зміни клімату та прогнозувати майбутні сценарії.

Ice Memory Foundation уже підтримала або координувала десять бурових кампаній у різних частинах світу – від Анд і Паміру до Кавказу та Шпіцбергена. У найближчі роки до антарктичного сховища планують доправити десятки нових кернів із різних континентів. Паралельно міжнародна спільнота працює над створенням глобальної системи управління цими зразками, щоб вони залишалися спільною науковою спадщиною людства та були доступні виключно на основі наукових і етичних принципів.