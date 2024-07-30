Штани з секретом дозволять відчути себе на 15 кілограмів легшими, робити більше й ходити довше

Компанія Arc'teryx представила вельми цікаві штани, які запозичили ідею громіздких і потужних екзоскелетів, але звели її до майже непомітного мінімуму, необхідного для помірної допомоги туристам під час далеких походів, робітникам на заводах чи просто людям, які відчувають проблеми при ходьбі.

Що це таке та як воно працює

Костюми-екзоскелети, що підвищують силу, можуть допомогти зробити фізичну роботу менш виснажливою, але Arc'teryx співпрацює зі Skip, відгалуженням Google's X Labs, щоб перенести цю технологію у сферу дозвілля, тобто для звичайних індивідуальних користувачів. Штани з електроприводом MO/GO оснащені легким електричним двигуном на коліні, який збільшує силу ніг (наприклад, при підйомі вгору), а також поглинає удар від кроків під час спуску.

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Штани MO/GO (що є скороченням від "MOuntain/GOat", тобто "гірський козел") важать трохи більше трьох кілограмів разом із модулем підвищення потужності та тригодинними акумуляторними батареями. Цей модуль кріпиться до людини за допомогою пари вуглепластикових скоб для кожної ноги, захованих під штанами Arc'teryx Gamma, що дозволяє легко вдягати та знімати пристрій.

Приклад використання пристрою для полегшення ходи: відео

Штани MO/GO не позиціонуються, як медичний пристрій, який може допомогти тим, хто має проблеми з пересуванням. Його продаватимуть як мобільний ґаджет, який може допомогти мандрівникам розширити свій діапазон – щось на кшталт електровелосипеда, який дозволяє їхати на більші відстані, але для ходьби.

Обсяг допомоги, що надається, змінюється в режимі реального часу шляхом моніторингу ходи і рухів ніг користувача, щоб визначити, коли він ходить або піднімається вгору. У будь-який момент користувач може збільшити або зменшити обсяг допомоги, що надається, простим натисканням кнопки.



Штани MO/GO / Фото Arc'teryx

З акумулятором, інтегрованим у пояс штанів, і модулями живлення на кожній нозі, систему MO/GO не можна назвати непомітною. Але екзоскелет не створений для того, щоб допомогти комусь обманом піднятися на складний маршрут. Його мета — зробити піші прогулянки та складні туристичні маршрути більш доступними для тих, хто не має необхідної витривалості.

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Ціна

Повна роздрібна ціна очікується на рівні 5 000 доларів, але наразі діє "знижка для ранніх покупців" – для тих, хто зробить попереднє замовлення з депозитом 99 доларів. Це знизить ціну до 4 500 доларів. Дата відправки планується десь на кінець 2025 року.

Звикання до ходьби з додатковою парою механічних м'язів потребує певного часу, як стверджує видання Fast Company, яке провело тестування штанів MO/GO. А для споживачів, які хочуть спочатку протестувати новинку, Skip та Arc'teryx запропонують восьмигодинну оренду на обраних стежках на заході США та Канади за 80 доларів.