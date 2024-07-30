Что это такое и как оно работает

Костюмы-экзоскелеты, повышающие силу, могут помочь сделать физическую работу менее утомительной, но Arc'teryx сотрудничает со Skip, ответвлением Google's X Labs, чтобы перенести эту технологию в сферу досуга, то есть для обычных индивидуальных пользователей. Штаны с электроприводом MO/GO оснащены легким электрическим двигателем на колене, который увеличивает силу ног (например, при подъеме вверх), а также поглощает удар от шагов во время спуска.

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Штаны MO/GO (что является сокращением от "MOuntain/GOat", то есть "горный козел") весят чуть больше трех килограммов вместе с модулем повышения мощности и трехчасовыми аккумуляторными батареями. Этот модуль крепится к человеку с помощью пары углепластиковых скоб для каждой ноги, спрятанных под штанами Arc'teryx Gamma, что позволяет легко надевать и снимать устройство.

Пример использования устройства для облегчения ходьбы: видео

Штаны MO/GO не позиционируются, как медицинское устройство, которое может помочь тем, кто имеет проблемы с передвижением. Его будут продавать как мобильный гаджет, который может помочь путешественникам расширить свой диапазон – что-то вроде электровелосипеда, который позволяет ехать на большие расстояния, но для ходьбы.

Объем помощи, предоставляемой, изменяется в режиме реального времени путем мониторинга походки и движений ног пользователя, чтобы определить, когда он ходит или поднимается вверх. В любой момент пользователь может увеличить или уменьшить объем помощи, предоставляемой, простым нажатием кнопки.



Штаны MO/GO / Фото Arc'teryx

С аккумулятором, интегрированным в пояс штанов, и модулями питания на каждой ноге, систему MO/GO нельзя назвать незаметной. Но экзоскелет не создан для того, чтобы помочь кому-то обманом подняться на сложный маршрут. Его цель - сделать пешие прогулки и сложные туристические маршруты более доступными для тех, кто не имеет необходимой выносливости.

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Цена

Полная розничная цена ожидается на уровне 5 000 долларов, но пока действует "скидка для ранних покупателей" – для тех, кто сделает предварительный заказ с депозитом 99 долларов. Это снизит цену до 4 500 долларов. Дата отправки планируется где-то на конец 2025 года.

Привыкание к ходьбе с дополнительной парой механических мышц требует определенного времени, как утверждает издание Fast Company, которое провело тестирование штанов MO/GO. А для потребителей, которые хотят сначала протестировать новинку, Skip и Arc'teryx предложат восьмичасовую аренду на выбранных тропах на западе США и Канады за 80 долларов.