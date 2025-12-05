ЄС оштрафував соцмережу Х на €120 млн: що відомо

Євросоюз зобов’язав соцмережу Х Ілона Маска сплатити €120 млн за порушення Закону про цифрові послуги. Регулятори встановили, що платформа не дотрималася вимог щодо прозорості реклами, ввела користувачів в оману синіми галочками та не надала дослідникам доступ до внутрішніх даних.

Європейська комісія наклала на X перший в історії штраф за нормами DSA – документом, який регулює роботу великих онлайн-платформ та зобов’язує їх активніше боротися з незаконним контентом. Розслідування тривало два роки й охоплювало кілька напрямів, що стосувалися прозорості роботи сервісу. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Le Temps.

Чому ЄС оштрафував платформу Маска?

Основним порушенням ЄС назвав систему синіх галочок. Раніше цей знак підтверджував автентичність акаунта, але після придбання компанії Ілон Маск зробив позначку частиною платної підписки. У Брюсселі вважають, що така зміна могла вводити людей в оману щодо статусу користувачів.

Як пише Politico, регулятори також зафіксували проблеми з прозорістю рекламних оголошень і вказали на невиконання обов’язку надати схваленим дослідникам доступ до внутрішніх даних соцмережі – одна з вимог DSA, спрямована на моніторинг ризиків та безпеки.

Паралельно ЄС продовжує інші перевірки щодо X. Вони стосуються можливого поширення незаконного контенту та дезінформації, що залишається одним з ключових викликів для регуляторів.

Рішення Єврокомісії викликало критику у США. Віцепрезидент Джей Ді Венс назвав дії Брюсселя нападом на американські компанії та заявив, що Євросоюз повинен "підтримувати свободу слова, а не переслідувати бізнес через сміття".

ШІ-чатбот Grok від xAI опинився в центрі скандалу після того, як користувачі помітили серію відповідей, де бот приписував Ілону Маску надлюдські здібності — від кращої фізичної форми за ЛеБрона Джеймса до інтелекту на рівні да Вінчі. Більшість таких відповідей швидко видалили.

Grok також видавав коментарі про "топ-10 інтелектів в історії", прирівнюючи Маска до Леонардо да Вінчі та Ісаака Ньютона. Бот приписував йому "виняткову стійкість", "глибоку відданість дітям" і навіть більше почуття гумору, ніж у коміка Джеррі Сайнфелда. В одному з відповідей Grok жартома припускав, що Маск "воскрес би швидше за Ісуса". Після хвилі критики багато з цих постів тихо зникли. Маск заявив, що Grok був "маніпульований ворожими підказками", через що давав "абсурдно позитивні" реакції щодо нього самого.