Евросоюз обязал соцсеть Х Илона Маска заплатить €120 млн за нарушение Закона о цифровых услугах. Регуляторы установили, что платформа не соблюла требования по прозрачности рекламы, ввела пользователей в заблуждение синими галочками и не предоставила исследователям доступ к внутренним данным.

Европейская комиссия наложила на X первый в истории штраф по нормам DSA – документу, который регулирует работу крупных онлайн-платформ и обязывает их активнее бороться с незаконным контентом. Расследование длилось два года и охватывало несколько направлений, касающихся прозрачности работы сервиса. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Le Temps.

Почему ЕС оштрафовал платформу Маска?

Основным нарушением ЕС назвал систему синих галочек. Ранее этот знак подтверждал подлинность аккаунта, но после приобретения компании Илон Маск сделал отметку частью платной подписки. В Брюсселе считают, что такое изменение могло вводить людей в заблуждение относительно статуса пользователей.

Как пишет Politico, регуляторы также зафиксировали проблемы с прозрачностью рекламных объявлений и указали на невыполнение обязанности предоставить одобренным исследователям доступ к внутренним данным соцсети – одно из требований DSA, направлено на мониторинг рисков и безопасности.

Параллельно ЕС продолжает другие проверки в отношении X. Они касаются возможного распространения незаконного контента и дезинформации, что остается одним из ключевых вызовов для регуляторов.

Решение Еврокомиссии вызвало критику в США. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал действия Брюсселя нападением на американские компании и заявил, что Евросоюз должен "поддерживать свободу слова, а не преследовать бизнес из-за мусора".

Почему ИИ Grok называл Маска умнее да Винчи и сильнее Тайсона?

ИИ-чатбот Grok от xAI оказался в центре скандала после того, как пользователи заметили серию ответов, где бот приписывал Илону Маску сверхчеловеческие способности - от лучшей физической формы, чем у ЛеБрона Джеймса, до интеллекта на уровне да Винчи. Большинство таких ответов быстро удалили.

Grok также выдавал комментарии о "топ-10 интеллектов в истории", приравнивая Маска к Леонардо да Винчи и Исаака Ньютона. Бот приписывал ему "исключительную стойкость", "глубокую преданность детям" и даже большее чувство юмора, чем у комика Джерри Сайнфелда. В одном из ответов Grok в шутку предполагал, что Маск "воскрес бы быстрее Иисуса". После волны критики многие из этих постов тихо исчезли. Маск заявил, что Grok был "манипулирован враждебными подсказками", из-за чего давал "абсурдно положительные" реакции в отношении него самого.